Terminó el misterio de lo hallado en el locker de Zulma Guzmán: pruebas toxicológicas despejan dudas

Mientras Colombia está a la espera de que Zulma Guzmán, mujer señalada de haber envenenado con talio a dos niñas en Bogotá, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de 2025, sea extraditada desde Reino Unido, hay unas pruebas que la enlodan con fuerza.

Zulma Guzmán: ¿se lanzó al Támesis por una crisis emocional o por una estrategia judicial? Nuevo libro analiza el caso

En las últimas horas, fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que algunos elementos hallados en el locker que Guzmán tenía en un club ubicado en el norte de Bogotá, tales como frascos y guantes, dieron resultado positivo para talio.

Así lo establecieron una pruebas de toxicología practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cuyo informe ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Zulma Guzmán fue capturada en Inglaterra. Foto: Alejandro Acosta

Detalles de lo encontrado en el locker

SEMANA reveló a comienzos de junio que se trata de un pequeño locker en el exclusivo club El Nogal de Bogotá.

Allí, investigadores del CTI de la Fiscalía General y la Sijín de la Policía Nacional encontraron dos frascos transparentes con tapa azul con la palabra ‘azufre’ en la etiqueta. Elementos bastante extraños para estar en el locker de un club social.

Además de lo anterior, lhallaron en el locker, el 314, tres paquetes de bolsas con logos de una reconocida empresa de domicilios en Colombia y que, según otra de las líneas de investigación, fueron utilizadas para llevar las frambuesas cubiertas con chocolate que contenían talio, las cuales causaron la muerte de dos menores de edad.

En los stickers que se estaban pegados a las bolsas de domicilio para ocasiones especiales se podía leer, según conoció SEMANA: “Un regalo de amor y amistad del mejor (...)”.

Entre tanto, en otra bolsa, según destaca el informe que está en poder de la fiscal de la Unidad de Vida, se encontraron fajas estéticas, un par de medias veladas de color negro, un pote que indica en su etiqueta que es de arcilla para mascarillas y dos pares de guantes de látex.

Otros elementos hallados en el locker fueron unos de uso personal, tales como desodorantes, cremas corporales y aceites.

Vale recordar que el pasado 25 de mayo, una delegación judicial del Reino Unido llevó a cabo una inspección en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, en medio del estudio de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano en contra de la empresaria Zulma Guzmán.

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA en ese entonces que estaban evaluando las condiciones de ese centro carcelario, ubicado en el occidente de Bogotá, al que sería trasladada la mujer de ser avalada la extradición de Guzmán.