CONFIDENCIALES

Zulma Guzmán pidió que, en caso de ser extraditada a Colombia, sea recluida en una guarnición militar

La Interpol y el Inpec están adelantando mesas de trabajo para presentarles un plan a las autoridades en Reino Unido.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:10 a. m.
Zulma Guzmán.
Zulma Guzmán. Foto: Colprensa

La defensa de Zulma Guzmán, principal sospechosa del asesinato de dos niñas con frambuesas envenenadas en Bogotá, solicitó que sea recluida en una guarnición militar una vez sea extraditada del Reino Unido, donde permanece detenida en la prisión de mujeres de Mánchester.

Colombia no comparte esa idea, pues se quiere que sea recluida en la cárcel El Buen Pastor y así lo ha manifestado a la justicia de ese país, que exigió garantías para su seguridad y tratamiento mental.

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

La Interpol y el Inpec están adelantando mesas de trabajo para presentarles un plan a las autoridades en Reino Unido, con el fin de que den el visto bueno a la extradición y a su reclusión en la cárcel ubicada en Bogotá. La llegada de Guzmán, en dado caso de cumplir todos los requisitos, se materializaría en un año.

