Nación

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

El proceso de extradición de esta mujer sigue en curso.

9 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
Zulma Guzmán Castro está arrestada en Londres luego de que se le expidió una orden de captura de Interpol. Foto: SEMANA

Siguen las investigaciones en el caso de Zulma Guzmán Castro, quien es señalada de envenenar a dos menores de edad con talio en frambuesas en Bogotá, a mediados de abril de 2025.

Por el momento, la investigación está en manos de las autoridades del Reino Unido tras haber sido capturada en dicho país en el mes de diciembre del pasado año en el río Támesis de Londres.

Precisamente, la Fiscalía General colombiana le hizo una importante petición a las autoridades de ese país mientras avanza su proceso de extradición para la respectiva judicialización.

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

La solicitud es que puntualmente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) pueda inspecionar y analizar los aparatos electrónicos que tenía esta mujer al momento de su captura.

La Fiscalía espera hacer una imputación de cargos contra Zulma Guzmán que podría darse sin la presencia de la indiciada. Esto sería por los delitos de homicidio agravado.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Mientras tanto, advierten desde la Fiscalía que el proceso de extradición podría tardar más de dos años, por los trámites con Reino Unido, donde permanece detenida.

Zulma Guzmán ha sido señalada por la Fiscalía como la presunta responsable de orquestar un plan que habría terminado con el envenenamiento de dos niñas que eran hijas de Juan de Bedout, un hombre con el que sostuvo una relación sentimental desde el año 2015, época en la que se habrían conocido en la universidad.

Las autoridades en Colombia confirmaron que, después de ese escabroso crimen en abril de 2025, la mujer habría estado en varios países de Suramérica, donde pasó por España y llegó finalmente al Reino Unido.

Zulma Guzmán duró varios días hospitalizada recuperándose tras su captura, y al ser dada de alta se activó de inmediato en la justicia de ese país el proceso que tiene en Colombia con una solicitud de extradición, pero ahora la Fiscalía confirmó que ese trámite podría tardar varios años.

