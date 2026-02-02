Confidenciales

Habló el “mentalista” que atendió a Zulma Guzmán: “Ella llegó a una consulta con un sombrero grande negro”

Laura Anzola, directora de ‘La Lupa’, habló con el orientador Jeisson Rosas López. Desde su oficina se habrían enviado las frambuesas con talio.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 1:23 p. m.
“Yo sí recuerdo la última imagen que tuve de Zulma”, aseguró Rosas.
“Yo sí recuerdo la última imagen que tuve de Zulma”, aseguró Rosas. Foto: LA LUPA

En la investigación por la muerte de las dos niñas del colegio Los Nogales envenenadas con talio, hay un personaje que ha sido mencionado, pero del que se conocía poco. Se trata de Jeisson Rosas López, un conocido guía al que han llamado el “mentalista”.

Hasta ahora, nadie conocía su versión. La periodista Laura Anzola, directora de La Lupa, habló en exclusiva con él. En el programa, el hombre narró que efectivamente trató a Zulma Guzmán en consulta por varios años. Y dijo que la recordaba por un detalle especial.

“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

“Yo sí recuerdo, digamos, la última imagen que tuve de Zulma. Ella llegó a una consulta con un sombrero grande negro. Es algo que me llamó la atención, que, como te digo, no vi más allá porque no esperaba lo que iba a pasar. No sabía que tenía que prepararme para eso y guardar información. Pero es una cosa que llama mucho la atención, un sombrero grande negro; algunos detalles de la consulta que compartí con la Fiscalía. Realmente, traté de no decir mucho porque mi ética profesional no me lo permite”, aseguró.

Habla “el mentalista” que atendía a Zulma Guzmán y dueño de la oficina desde donde se habrían enviado las frambuesas envenenadas

Ese detalle de los sombreros también fue destacado por Juan de Bedout. En su relato a la Fiscalía, publicado por Noticias Caracol, De Bedout se refirió así a la personalidad de Guzmán. “Es una mujer de un carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho; no es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes; es una vieja pila, echada para adelante, un poco loca o fuera del molde, digamos. Ella me decía que tenía novio; sé que conocíamos gente en común, pero yo nunca hice plan con ellos, nunca salimos en grupo con otras personas”.

