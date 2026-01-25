“Zulma me llama cuando muere Alicia y trata de acercarse”: revelador testimonio de Juan de Bedout en proceso por muerte de su hija

La muerte de dos niñas del colegio Los Nogales, tras una intoxicación por talio, fue una de las tragedias más conmovedoras del año pasado en el país. Y, lo que ha venido después, ha sorprendido e indignado. Hoy los señalamientos sobre la responsabilidad de ese crimen están en Zulma Guzmán, una mujer que había tenido una relación sentimental con el papá de una de las niñas, dueño del apartamento donde sucedieron los hechos.

Se trata del empresario Juan de Bedout. Esta semana, el ejecutivo fue llamado nuevamente a dar su versión de los hechos a la Fiscalía. Noticias Caracol reveló el testimonio que entregó ante las autoridades.

En las cerca de tres horas que estuvo en la diligencia, la Fiscalía le preguntó por su relación con Guzmán. De Bedout aseguró que se trató de algo relativamente pasajero. “Yo diría que entre tres y seis meses, porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero nunca en el sentido de que yo no tuviera mi familia o me fuera de la casa. Pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella. Sin embargo, mi rechazo fue porque no quería que nadie se enterara de la relación que yo tuve con ella. Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo", aseguró.

"Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo", aseguró Juan de Bedout sobre Zulma Guzmán. . Foto: Alejandro Acosta

De Bedout asegura que Guzmán redobló su interés cuando se enteró de que su esposa, Alicia Graham, había fallecido.

“Cuando murió mi esposa, ella comenzó a darme regalos, libros de autoayuda, cuadros, de todo. Ella trataba de comunicarse conmigo a través de amigos, pero yo les decía que no la pusieran en contacto conmigo. Ella decía que por qué no la llamaba más, que por qué no nos veíamos, que nosotros pasábamos rico, que yo le decía que me gustaba. Yo le decía que todo eso era cierto, pero yo no quería (…) Zulma me llama cuando muere Alicia y trata como de acercarse de nuevo, pero yo cuando la veía, lo que recordaba era que había cometido un error y no quería seguirlo haciendo”.

La muerte de Alicia Graham hoy es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. A la mujer, que sufría de cáncer, le encontraron rastros de talio en su cuerpo. A la diligencia, de Bedout llevó exámenes de laboratorio que demostraban que tanto él como su hijo también tenían la presencia de esa sustancia.

Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, aseguró que la diligencia hace parte de un procedimiento rutinario y que su cliente asistió en calidad de víctima. Sobre el relato que dio el ejecutivo del fallecimiento de su exesposa, aseguró: “La señora Alicia murió de cáncer, cosa muy lamentable. Eso fue lo que realmente sucedió”.

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio falleció en 2021 luego de una batalla contra cáncer de seno Foto: Captura de pantalla YouTube Los Informantes

“Mi cliente ha dado los detalles de un sinnúmero de eventos en los últimos años, para que la Fiscalía pueda avanzar en diferentes vías”, agregó Humar a SEMANA.

En su relato a la Fiscalía, publicado por Noticias Caracol, de Bedout también describió la personalidad de Zulma Guzmán. “Es una mujer de un carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho; no es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes; es una vieja pila, echada para adelante, un poco loca o fuera del molde, digamos; ella me decía que tenía novio; sé que conocíamos gente en común, pero yo nunca hice plan con ellos; nunca salimos en grupo con otras personas".

La mujer está en este momento bajo arresto en Londres. El gobierno colombiano pidió su extradición, pero el proceso puede tardarse.