Fiscalía reabre la investigación en la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las niñas envenenadas con talio

La mujer falleció en 2021 luego de una batalla contra el cáncer de seno y un presunto envenenamiento por talio.

Redacción Nación
30 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Fiscalía reabre la investigación en la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las niñas envenenada con talio. Zulma Guzmán es la principal sospechosa.
La Fiscalía General de la Nación ha destapado un nuevo hilo en el caso que ha conmocionado a Colombia: el posible envenenamiento con talio de Alicia Graham Sardi, madre de una de las dos menores fallecidas en abril de 2025 tras consumir frambuesas contaminadas.

La tragedia que involucró a las dos menores estalló en abril de 2025, cuando fallecieron las menores. El 25 de octubre, un juez de Bogotá ordenó la captura e Interpol emitió circular roja en contra de Zulma Guzmán Castro, la principal señalada por el doble homicidio, y quien permanece hospitalizada en Londres por su delicado estado de salud tras un presunto intento de suicidio en el río Támesis.

Según el documento de la Fiscalía entre las evidencias que relacionan a Guzmán con el crimen está que intentó “ubicar un GPS en el vehículo del señor Juan de Bedout sin su conocimiento y consultó a un clarividente para saber por qué razón, si la esposa de su amante había fallecido, él no quería continuar con la relación sentimental”.

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio falleció en 2021 luego de una batalla contra cáncer de seno y un presunto envenenamiento por talio.
Guzmán, empresaria colombiana, es acusada de entregar las frambuesas envenenadas en la casa de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y con quien mantuvo una relación extramatrimonial.

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc atacan al ELN en Filo el Gringo en El Tarra para arrebatarle en control territorial

¿Cuáles son los barrios más lujosos y caros de Medellín? Este es el ranking

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Todo quedó en video: fuerte accidente en el túnel Buenavista provoca cierre total de la vía al Llano

Paloma Valencia alerta sobre las verdaderas consecuencias del aumento del salario mínimo en Colombia: “Envía un mensaje engañoso”

Potente temblor sacudió a Colombia en la tarde de este martes, 30 de diciembre: se sintió en varias ciudades

Fiscalía radicó escrito de acusación contra presuntos asesinos del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

Revelan preocupante búsqueda que hizo Zulma Guzmán en internet antes de presuntamente envenenar a niñas: Fiscalía contó todo

Caso de Zulma Guzmán: Fiscalía revela el estado de salud de la mujer señalada por envenenamiento con talio

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

En medio de la evolución del estado de salud de Guzmán, se conoció que la Fiscalía reabrió el expediente de Alicia Graham Sardi, quien comenzó a deteriorarse en diciembre de 2020, en plena pandemia.

La mujer, que había superado un cáncer de mama años antes, presentó síntomas inexplicables: dolores intensos, debilidad extrema y fallos renales que desconcertaron a sus médicos.

Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout y madre de una de las niñas envenenadas, falleció en 2021 tras meses de agonía.

Sus síntomas fueron pérdida de cabello, neuropatías y colapso orgánico, los cuales coinciden con los de una intoxicación crónica por talio, según peritajes médicos revisados por la Fiscalía.

Aunque no se ha establecido causalidad definitiva con su muerte, el ente acusador explora si este envenenamiento forma parte de un patrón motivado por celos o venganza ligada a la relación entre Guzmán y De Bedout.

Mientras tanto, Zulma Guzmán Castro, de 50 años, se encuentra bajo custodia médica en un hospital londinense desde su rescate del río Támesis en noviembre de 2025.

Actualmente, la empresaria se encuentra retenida por autoridades británicas, quienes la amparan bajo la Ley de Salud Mental debido a su condición crítica. La Fiscalía colombiana insiste en que, una vez estabilizada, será enviada a Bogotá.

