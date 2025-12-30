Poco a poco se conocen más detalles del caso de Zulma Guzmán, señalada de envenenar y matar con talio a dos menores de edad en Bogotá. Actualmente, la mujer se encuentra detenida en Reino Unido y a la espera de que su estado de salud mejore para iniciar el proceso de extradición.

En las últimas horas, se reveló un nuevo detalle acerca de lo que la hoy procesada habría buscado en internet poco antes de que, al parecer, le pusiera talio a unas frambuesas, las mismas por las que murieron las dos niñas.

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra. Foto: Noticias Caracol

Noticias RCN reveló un documento de 15 páginas, que la Fiscalía envió a Reino Unido, en el que hace la solicitud formal de extradición y, entre otras cosas, incluyó varios de los pormenores de la investigación.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que Guzmán utilizó el internet para, un mes antes del crimen, buscar los efectos que podría tener el talio en el cuerpo humano; esta sustancia fue la que se encontró en los cadáveres de las víctimas y que les causó la muerte.

Caso de Zulma Guzmán: Fiscalía revela el estado de salud de la mujer señalada por envenenamiento con talio

De hecho, según los documentos, la mujer también buscó los efectos que otros químicos podrían tener en las personas, aunque no se precisaron los nombres de cuáles fueron.

“La investigación se centra en los hechos que afectaron a tres menores de edad: dos fallecidas y una en estado crítico, con compromiso de órganos vitales —sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, metabólico y hematológico—, cuya vida estuvo en riesgo de no mediar atención médica oportuna”, dijo el ente investigador.

Zulma Guzmán Castro, es fundadora de la empresa Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017. Foto: Redes sociales

Esta simple búsqueda podría convertirse en una de las pruebas clave en medio del caso que se lleva contra la empresaria. Además, esto se suma a otros detalles que la Fiscalía también le reveló a las autoridades británicas.

Por ejemplo, con las investigaciones se ha logrado establecer que Guzmán, por las fechas en las que ocurrió todo, sí compró frambuesas y estuvo en Colombia. Incluso, fue después de que se confirmara la muerte de las niñas que ella salió del país rumbo a Argentina.

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

“Coordinó el envío del alimento envenenado a la mencionada vivienda, por lo que se le atribuye la autoría del delito de homicidio con circunstancia de agravación cuando la víctima es niño, niña o adolescente”, indicó la entidad.

Pese a este material probatorio, Zulma Guzmán, durante la única entrevista que ha dado, afirmó que ella es inocente y que se trata de una jugada para dañar su buen nombre.

Por el momento, según se confirmó desde Reino Unido, la mujer está en delicado estado de salud y se encuentra bajo un régimen de atención en salud mental. Una vez este proceso avance, se espera que se realice el trámite para que la empresaria vuelva a Colombia y responda ante la justicia por lo que presuntamente habría hecho.