Nación

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

La presunta asesina fue capturada en Reino Unido.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 1:54 p. m.
Esta es la primera imagen que se reveló de la mujer desde su llegada a Inglaterra.
Esta es la primera imagen que se reveló de la mujer desde su llegada a Inglaterra. Foto: Noticias Caracol

Colombia está a la espera de que Zulma Guzmán, mujer señalada de haber envenenado con talio a dos niñas en Bogotá, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso, sea extraditada desde Reino Unido.

La presunta asesina fue capturada en días pasados en Londres, mientras era buscada con circular roja de Interpol por la muerte de las dos menores.

Fue precisamente el pasado miércoles 17 de diciembre que medios ingleses empezaron a reportar que, en aguas del río Támesis, en Londres, había sido rescatada una mujer que, al parecer, se habría intentado quitar la vida. Se trataba de Guzmán.

Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

Ahora, el Ministerio de Justicia ha seguido de cerca este caso, con el fin de que, en la medida de lo posible, Guzmán sea extraditada a Colombia antes de finalizar 2025 y comparezca ante la justicia.

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Cali

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Nación

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Nación

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Cali

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Nación

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Nación

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Nación

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

Nación

Minjusticia espera que Zulma Guzmán sea extraditada antes de que acabe el año, por caso de envenenamiento con talio

A propósito, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, habló en Blu Radio sobre el estado de salud de Guzmán, dado que ha habido rumores sobre este aspecto.

Hasta donde tenemos entendido no hay una afectación a la salud, más allá de la que medianamente se supo. No hay una comunicación oficial de Reino Unido poniendo en consideración que, por razones de salud, por ejemplo, no se pueda extraditar. En estos momentos las comunicaciones están dadas para que ella venga y le ponga la cara a la justicia por los asesinatos en los que presuntamente ella está involucrada”, dijo en funcionario del Gobierno Petro.

Zulma Guzmán en medio de la entrevista.
En la imagen, Zulma Guzmán en medio de una entrevista, años atrás en Bogotá. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Achievers Lab

Y agregó: “De tal manera que el trámite de extradición con Reino Unido ya arrancó desde la semana pasada, estamos es a la espera de su respuesta y en caso de su aprobación será en cuestión de semanas, cuando ya podamos tener a esta señora aquí en manos de la Fiscalía General de la Nación para que responda”.

En tal sentido, el ministro de Justicia fue enfático en decir que, desde Reino Unido, no han certificado que Guzmán esté presentando problemas de salud mental.

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

“Manifestaron más por parte de la defensa de la señora Zulma una presunta afectación a la salud; por ahora, no hay un dictamen oficial, está en verificación, y una vez se descarte o se afirme que esa situación existe en materia de salud, se tomará la determinación por parte de Reino Unido para que pueda venir aquí a ponerle la cara a la Justicia”, señaló Idárraga en Blu Radio.

Mas de Nación

El alcalde de Facatativa, Luis Carlos Casas.

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Erasmo Zuleta y Gustavo Petro.

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Bloqueos en la isla de San Andrés.

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Esta fue la escena que se vivió por cuenta del incendio en esta zona del Huila.

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

Noticias Destacadas