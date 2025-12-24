Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

Colombia está a la espera de que Zulma Guzmán, mujer señalada de haber envenenado con talio a dos niñas en Bogotá, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso, sea extraditada desde Reino Unido.

La presunta asesina fue capturada en días pasados en Londres, mientras era buscada con circular roja de Interpol por la muerte de las dos menores.

Fue precisamente el pasado miércoles 17 de diciembre que medios ingleses empezaron a reportar que, en aguas del río Támesis, en Londres, había sido rescatada una mujer que, al parecer, se habría intentado quitar la vida. Se trataba de Guzmán.

Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

Ahora, el Ministerio de Justicia ha seguido de cerca este caso, con el fin de que, en la medida de lo posible, Guzmán sea extraditada a Colombia antes de finalizar 2025 y comparezca ante la justicia.

A propósito, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, habló en Blu Radio sobre el estado de salud de Guzmán, dado que ha habido rumores sobre este aspecto.

“Hasta donde tenemos entendido no hay una afectación a la salud, más allá de la que medianamente se supo. No hay una comunicación oficial de Reino Unido poniendo en consideración que, por razones de salud, por ejemplo, no se pueda extraditar. En estos momentos las comunicaciones están dadas para que ella venga y le ponga la cara a la justicia por los asesinatos en los que presuntamente ella está involucrada”, dijo en funcionario del Gobierno Petro.

En la imagen, Zulma Guzmán en medio de una entrevista, años atrás en Bogotá. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Achievers Lab

Y agregó: “De tal manera que el trámite de extradición con Reino Unido ya arrancó desde la semana pasada, estamos es a la espera de su respuesta y en caso de su aprobación será en cuestión de semanas, cuando ya podamos tener a esta señora aquí en manos de la Fiscalía General de la Nación para que responda”.

En tal sentido, el ministro de Justicia fue enfático en decir que, desde Reino Unido, no han certificado que Guzmán esté presentando problemas de salud mental.

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

“Manifestaron más por parte de la defensa de la señora Zulma una presunta afectación a la salud; por ahora, no hay un dictamen oficial, está en verificación, y una vez se descarte o se afirme que esa situación existe en materia de salud, se tomará la determinación por parte de Reino Unido para que pueda venir aquí a ponerle la cara a la Justicia”, señaló Idárraga en Blu Radio.