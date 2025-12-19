Revelador detalle de lo que hizo en Argentina Zulma Guzmán, mujer señalada de la muerte con talio de dos niñas: “Había indicios”

A inicios de este semana fue capturada en Londres Zulma Guzmán, quien tenía circula roja de Interpol por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas luego de que consumieran unas frambuesas contaminadas con talio, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso, en el norte de Bogotá.

Tras haber sido capturada en Reino Unido, ahora se está a la espera que inicie el respectivo proceso de extradición de Guzmán a Colombia para que responda ante la justicia.

Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una de ellas

Mientras tanto, se empiezan a conocer reveladores detalles sobre Guzmán, quien salió de Colombia, una vez ocurrió la muerte de las dos menores.

De acuerdo con el diario La Nación de Argentina, Guzmán llegó a ese país en abril del año pasado. Es decir, pocos días después de la muerte de las niñas.

Es de aclarar que no era la primera vez que entraba y/o salía de país.

“Según pudo reconstruir La Nación de fuentes oficiales, desde 2023, cuando se instaló en la Argentina, hizo varios viajes fuera del país, la mayoría a Colombia. En 2023, se fue el 24 de septiembre y regresó el 9 de octubre. Volvió a irse el 8 de diciembre y regresó el 1 de abril de 2024 y después de dos meses volvió a viajar para volver el 1 de octubre de 2024″, indicaron puntualmente desde el diario argentino.

Zulma Guzmán ha insistido en que ella es inocente. Sin embargo, era prófuga de la justicia. Foto: Focus Noticias

Sobre lo que hizo en Argentina, desde La Nación destacaron que, si bien el 10 de diciembre de 2024 se fue de ese país y regresó en abril de 2024, luego comenzó a cursar una maestría “cuando en Colombia ya habían muerto dos de las víctimas”.

“Guzmán llegó a la Argentina en 2023 y el año pasado se postuló para ingresar en un curso de posgrado, al que fue admitida en diciembre de 2024. Inició la cursada el 14 de abril de 2025 y la sostuvo hasta el 31 de agosto, cuando comunicó por escrito su decisión de abandonar el programa para radicarse en otro país”, explicaron en La Nación.

Zulma Guzmán Castro, capturada en Londres: ‘The Sun’ revela cómo fue hallada “en peligro en el puente de Battersea”

Por otra parte, mientras Guzmán era buscada en el mundo, desde La Nación aseguran que los detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) no descartaban que ella había podido regresar a ese país con una identidad falsa.

“A pedido de Interpol, en Colombia estuvieron investigando a la sospechosa porque se sabía que había estado viviendo en la Argentina. Pero en el tiempo en que estuvo en el país, la circular roja no estaba vigente. Cuando se publicó la orden de captura internacional, ya no estaba en la Argentina. Había indicios de que había viajado a Londres y una pista señalaba que habría regresado a la Argentina con una identidad falsa, pero con su detención en Inglaterra esa hipótesis quedó descartada”, indicaron una fuentes al diario La Nación.