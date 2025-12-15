A comienzos de diciembre, la Fiscalía General de la Nación reveló que una mujer identificada como Zulma Guzmán estaría detrás de la muerte de dos niñas luego de que consumieran unas frambuesas contaminadas con talio, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso, en el norte de Bogotá.

Ahora, la mujer, quien fue amante de Juan de Bedout, papá de una de las menores muertas, reapareció desde la clandestinidad, teniendo en cuenta que tiene circular roja de la Interpol por ese sonado caso.

En entrevista con el Focus Noticias, Guzmán se refirió al motivo por el cual, años atrás, decidió ponerle un GPS al carro de Bedout, mientras sostenían una relación extramatrimonial.

Desde la clandestinidad, Zulma Guzmán ha insistido en que ella es inocente. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Achievers Lab

“Yo cometí un error hace muchísimos años. Precisamente, cuando estaba en la relación con Juan, por celos y estar precisamente enredada en todas las mentiras, me retó a que yo no era capaz de saber dónde estaba metido; yo le dije que sí era capaz, y ahí fue cuando busqué la manera de poner el GPS en el carro”, narró Guzmán en el programa citado anteriormente.

Por otra parte, Guzmán aseguró que, en ningún momento, ella intentó rentar un cuarto en el apartamento de Bedout, tal como se ha rumorado.