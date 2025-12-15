Suscribirse

Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una de ellas

La mujer tiene circular roja de Interpol por ese sonado caso de envenenamiento con talio.

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 2:03 p. m.
Zulma Guzmán Castro
Al costado izquierdo de la imagen, Zulma Guzmán Castro. | Foto: SEMANA

A comienzos de diciembre, la Fiscalía General de la Nación reveló que una mujer identificada como Zulma Guzmán estaría detrás de la muerte de dos niñas luego de que consumieran unas frambuesas contaminadas con talio, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso, en el norte de Bogotá.

Ahora, la mujer, quien fue amante de Juan de Bedout, papá de una de las menores muertas, reapareció desde la clandestinidad, teniendo en cuenta que tiene circular roja de la Interpol por ese sonado caso.

Contexto: Zulma Guzmán habló de la relación que tuvo con papá de niña muerta por talio: contó cuánto duraron y confirmó por qué terminaron

En entrevista con el Focus Noticias, Guzmán se refirió al motivo por el cual, años atrás, decidió ponerle un GPS al carro de Bedout, mientras sostenían una relación extramatrimonial.

Zulma Guzmán en medio de la entrevista.
Desde la clandestinidad, Zulma Guzmán ha insistido en que ella es inocente. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: Achievers Lab

“Yo cometí un error hace muchísimos años. Precisamente, cuando estaba en la relación con Juan, por celos y estar precisamente enredada en todas las mentiras, me retó a que yo no era capaz de saber dónde estaba metido; yo le dije que sí era capaz, y ahí fue cuando busqué la manera de poner el GPS en el carro”, narró Guzmán en el programa citado anteriormente.

Por otra parte, Guzmán aseguró que, en ningún momento, ella intentó rentar un cuarto en el apartamento de Bedout, tal como se ha rumorado.

Contexto: Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

“Muchos antes de que él llegara, ahí vivía un familiar de mi exmarido que falleció y cuyo apartamento remodelaron para vender y, hablando con uno de los herederos, me comentó y a mí me pareció interesante mirarlo porque lo conocía y tenía una persona que posiblemente estaba interesada. Y cuando lo fuimos a mirar, ahí fue cuando se me ocurrió la brillante idea de poner eso [el GPS] en el carro. Eso fue un error. En su momento, Juan se dio cuenta y realmente fue como jocoso; para mí fue bastante vergonzoso y pedí disculpas. No volví a mirar nada de ese apartamento”, agregó Guzmán en Focus Noticias.

