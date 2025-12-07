Estos fueron los detalles que permitieron vincular a Zulma Guzmán con envenenamiento por talio: habló abogado de las víctimas

El nombre de la empresaria Zulma Guzmán Castro se volvió muy conocido después de que fuera señalada de estar detrás del envenenamiento por talio que sufrieron dos niñas, quienes murieron en Bogotá.

Al parecer, esta mujer fue la que envió las frutas que terminaron comiendo cuatro menores de edad. La Fiscalía General de la Nación ha adelantado la investigación durante varios meses y por eso expidió una orden de captura en su contra.

Zulma Guzmán, mujer señalada de enviar las frutas envenenadas con talio. | Foto: SEMANA

El abogado Fabio Humar, apoderado de la familia Bedout, víctimas en este caso, habló con City Tv y explicó cómo se logró identificar que Guzmán estaría detrás de todo.

El jurista precisó que la clave fue el testimonio que dio el domiciliario que se encargó de entregar las frutas que tenían talio. Este hombre fue investigado en un principio por las autoridades, pero parece que no tiene ninguna relación directa con los hechos, ya que la empresaria habría enviado el ‘regalo’ por medio de una compañía de mensajería.

En medio de los interrogatorios, el domiciliario explicó todo y reveló desde qué edificio recibió la orden de envío: se trató de una dirección que está ubicada en el parque de la 93.

Con este dato, los investigadores lograron establecer la trazabilidad del paquete, saber de dónde salió y cómo fue el trayecto hasta llegar a la boca de las menores de edad.

El abogado recordó lo que contenía este alimento que, lamentablemente, fue letal para dos de las niñas. “Luego de unas investigaciones que se hacen en la clínica, se logra determinar que lo que hubo fue un envenenamiento muy letal por un metal muy complejo”, comentó.

Además, Humar también confirmó lo que ya se venía diciendo: la relación que tuvo Guzmán con el papá de una de las víctimas, por lo que la principal hipótesis es que cometió este hecho por venganza, pero eso tendrá que ser determinado por las autoridades.

“Ella tuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores, precisamente en la casa donde fue enviado el veneno”, manifestó.

Asimismo, indicó que las investigaciones han dejado en evidencia que esta mujer, al parecer, tenía acceso a personas que pudieron haberle colaborado en este asunto.

Por el momento, el paradero de Zulma Guzmán es desconocido, se sabe que salió de Colombia y supuestamente ha estado en diferentes países. La hoy señalada tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial acerca de las acusaciones que se le hacen.

No obstante, se conoció un mensaje de WhatsApp que al parecer le escribió a sus conocidos y en el que sostuvo que no tenía ni idea de todo lo que estaban hablando de ella. Por lo mismo, pidió que la defiendan y respalden ante cualquier señalamiento.