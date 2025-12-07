Hace algunos años, en el mismo apartamento donde ocurrió la tragedia de dos niñas muertas por consumo de talio, inyectado en unas frambuesas con chocolate, ocurrió otra tragedia: la muerte de la mamá de una de ellas, ahora asesinada por envenenamiento con talio.

La información que conoció SEMANA y que vincula a Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio, en el apartamento donde se encontraron las niñas, es que habría tenido una larga relación “clandestina” con el padre de una de las menores.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma Guzmán.

La esposa de este empresario falleció, de acuerdo con algunos reportes, como consecuencia de un cáncer, pero los investigadores hicieron algunos hallazgos sorprendentes en los dictámenes de Medicina Legal y las historias clínicas de ese momento. La mujer tenía rastros de talio en su cuerpo, en altas concentraciones, lo que pudo provocar la enfermedad.

En consecuencia y luego de establecer la presunta responsabilidad de Zulma Guzmán Castro, en el envío de las frambuesas envenenadas con talio, la Fiscalía tomó la determinación de reabrir la investigación por la muerte de la esposa de este empresario y madre de una de las niñas víctimas del aterrador caso.

Mientras la Fiscalía adelanta la investigación por la muerte de las niñas, por el consumo de las frambuesas contaminadas, otra línea de indagación cursa en el ente acusador en el sentido de establecer si Zulma Guzmán Castro tendría alguna clase de vínculo con la muerte de la otra mujer.

Para los investigadores resulta una extraña coincidencia que la madre de la niña, quien también falleció, tenía talio en su cuerpo. Así lo confirmó su necropsia. Los rastros del mismo metal generan suspicacia y abren una nueva línea de investigación, pues este es de un uso muy escaso en la limpieza de equipos electrónicos.

“Con base en los elementos de juicio disponibles hasta el momento, se concluye que la causa de la muerte fue intoxicación aguda por talio, en el contexto de consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes… Donde todos los presentes desarrollaron sintomatología compatible con esa intoxicación”, señaló el documento revelado por SEMANA.

Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad. | Foto: Capture de video de Noticias Caracol