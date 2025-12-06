“Tuvimos una relación clandestina con el papá de la niña”, dice un mensaje que, al parecer, Zulma Guzmán Castro, implicada en la muerte de dos niñas envenenadas con talio, les escribió a sus conocidos, mientras les pedía ayuda por la “situación gravísima” que está atravesando. El mensaje confirmaría la hipótesis que maneja la Fiscalía: fue un crimen pasional.

Las tres niñas consumieron unas frambuesas con chocolate que estaban en la nevera de la casa donde compartían una tarde de juegos, el pasado 4 de abril, luego de salir del colegio. Esa misma noche se sintieron mal y al otro día llegaron a la Fundación Santa Fe. Horas después, dos fallecieron y otra permaneció bastante tiempo en cuidados intensivos. Ahora padece un delicado estado de salud.

SEMANA reveló el dictamen de Medicina Legal y allí se advierte que se trató de un homicidio. Las frambuesas con chocolate fueron envenenadas con talio, el poderoso metal utilizado en la limpieza de equipos electrónicos, que terminó inyectado en los alimentos enviados a ese apartamento, según la Fiscalía, por Zulma Guzmán Castro.

“Con base en los elementos de juicio disponibles hasta el momento, se concluye que la causa de la muerte fue intoxicación aguda por talio, en el contexto de consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes… Donde todas las presentes desarrollaron sintomatología compatible con esa intoxicación”, señala el documento revelado por SEMANA.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. | Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Los resultados forenses fueron tan contundentes que se logró establecer que el talio fue agregado a las frambuesas con chocolate de manera intencional, es decir, por una persona que tenía la voluntad de convertir unas frutas, generalmente consumidas por niños, en un letal veneno.

Para los investigadores del CTI, luego de los resultados de Medicina Legal, es claro que se trató de un homicidio y que dejó como víctimas a las dos niñas. Lo que estaba pendiente de conocerse eran los móviles y los autores. El avance de la investigación permitió concluir que se trató de un crimen pasional y señaló a Zulma Guzmán Castro como la presunta responsable.

“La manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por ese tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos (frambuesas con chocolate)”, dijo en su momento Medicina Legal.

Los investigadores lograron determinar que Zulma Guzmán efectivamente sostuvo una relación de años con el papá de una niña víctima del veneno. El empresario vivía con sus dos hijos en el sector de Rosales, en el norte de Bogotá, donde las niñas se reunieron y trágicamente compartieron las frambuesas con chocolate contaminadas.

Investigadores del CTI establecieron no solo los móviles del crimen, sino la presunta responsable. Fueron meses de indagaciones, declaraciones y recuperación de elementos de prueba, para conseguir la orden de captura internacional. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA/ LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

La Fiscalía aseguró que la mujer, ahora con orden de captura internacional, fue la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas con chocolate envenenadas con el talio. Lo hizo, según los investigadores, el 3 de abril a través de una empresa de mensajería y con instrucciones explícitas al domiciliario de que se trataba de un “regalo”.

“Ella habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien, luego de la intoxicación masiva y de enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina”, dijo la Fiscalía.

Su aparente plan se completó con un resultado trágico y, al parecer, sobrepasando sus intereses. Tanto es así que, días después de conocer la noticia de la muerte de las dos niñas y las revelaciones de SEMANA, salió del país con destino a Argentina. Los investigadores del CTI hicieron un mapa con su recorrido.

El ente acusador descubrió que el periplo de fuga de Zulma Guzmán Castro arrancó en Colombia, se extendió al sur del continente, pasó por Brasil y terminó en Europa. Este supuesto viaje, de acuerdo con el mensaje de la misma mujer a sus conocidos, incluyó una parada y un encuentro con su hijo en el Reino Unido. El viaje o fuga terminó en España.

Dos jovenes murieron por el envenenamiento de las frambuesas con talio. | Foto: ISTOCK

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma.

Fue necesaria una serie de entrevistas y recolección de elementos de prueba para llegar a Zulma Guzmán Castro. Además, inspecciones a las empresas de envíos y domicilios, declaraciones que ayudaron a reconstruir lo que, aparentemente, la mujer pretendía dejar impune: un plan criminal como venganza contra quien por años fue su pareja “clandestina”.

Las evidencias recaudadas por los investigadores del CTI, bajo coordinación de una fiscal de homicidios en la seccional en Bogotá, permitieron que en los últimos días se obtuviera una orden de captura contra Zulma Guzmán Castro y, de paso, solicitar a Interpol una circular roja, emitida con la orden de arresto en más de 120 países asociados a ese organismo internacional.

La mujer reveló en el supuesto mensaje a sus amigos que estaba en España, país que tiene una sólida alianza con Interpol y que seguramente hará efectiva la orden de captura. Zulma Guzmán dijo que todo se trataba de un “chisme que creció como un incendio incontrolable”. Por eso le pidió a un amigo suyo, abogado, que le informara del proceso en la Fiscalía.

Zulma Guzmán Castro es buscada por el envenenamiento de las jóvenes. | Foto: SEMANA

“Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses. Me imagino que el chisme está creciendo como wildfire (expresión inglesa para referirse a algo incontrolable)”, señala el mensaje, atribuido a Zulma Guzmán.

En la misma misiva, la mujer aseguró que no fue notificada de la investigación y que hace dos años viajó a Argentina, afirmación que resultó falsa por el reporte de Migración Colombia que conoció SEMANA. Se confirmó su salida del país nueve días después del homicidio de las dos niñas por el consumo de talio en las frambuesas con chocolate.

La tragedia, que arrancó como un crimen pasional, un plan asesino para vengarse de su expareja y, además, cobrarse con la vida de sus hijos, terminó en un hecho devastador que afectó a más personas. Las niñas decidieron encontrarse un día después de que llegara el supuesto regalo, las frambuesas con chocolate contaminadas con el talio.

Zulma Guzmán es buscada por autoridades internacionales por el crimen. | Foto: SEMANA

Zulma Guzmán Castro cursó Economía en la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en economía ambiental y recursos naturales, luego estudió en Alemania y Estados Unidos. Sabe inglés y forma parte de importantes asociaciones que le permitieron vincularse a entidades como la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Ambiente y la comunidad de economistas ambientales y de recursos naturales.

Las tres niñas fueron víctimas de una venganza que no les pertenecía. El arma homicida reposaba en la nevera, esperando a quienes la autora del plan consideraba sus verdaderos blancos: el empresario y sus dos hijos. Pero fueron las invitadas al encuentro infantil quienes terminaron expuestas y murieron como un trágico daño colateral de un crimen pasional.