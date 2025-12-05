Zulma Guzmán habría engañado a niñas para que comieran frambuesas envenenadas, un ‘regalo’ que las llevó a la muerte

Un drástico giro dio el caso de las dos niñas que murieron tras comer unas frambuesas con chocolate contaminadas con talio. Las investigaciones apuntan a que todo se trató de un homicidio y que detrás estaría una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro.

SEMANA ha tenido acceso a detalles que son clave dentro del caso y que ayudan a armar el rompecabezas sobre lo que pasó, una tragedia que en su momento generó gran conmoción.

Zulma Guzmán Castro. | Foto: SEMANA

Un dato importante es que, al parecer, la señalada mujer tuvo una relación con el padre de una de las niñas fallecidas, por lo que una de las hipótesis apunta a una posible venganza.

La forma en la que las frambuesas envenenadas llegaron a las manos de las menores de edad poco a poco se ha esclarecido. Según pudo conocer este medio, Guzmán Castro habría enviado un domicilio a la vivienda para tal fin y habría dicho que se trataba de un regalo, engañando a las menores.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, dijo la Fiscalía.

De hecho, SEMANA confirmó que en un momento las autoridades investigaron al domiciliario al que le fue asignado el pedido que, finalmente, terminó siendo letal para las dos víctimas, un ‘regalo’ que las llevó a la muerte.

Sin embargo, tal parece que esta persona no tenía conocimiento alguno sobre qué era lo que llevaba y mucho menos que estas frutas estaban envenenadas.

Por ello, hasta el momento se logró determinar que detrás de todo estaría únicamente Zulma Guzmán Castro, quien está siendo buscada y tiene orden de captura en su contra, aunque está fuera del país.

Por este motivo, también está la notificación roja de Interpol para que sea buscada en otros países y responda ante la justicia colombiana por la muerte de las dos menores de edad.

Esta mujer, según su hoja de vida, estudió economía en la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales, luego estudió en Alemania y Estados Unidos.

Además, estuvo vinculada a entidades como la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente y la comunidad de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales.