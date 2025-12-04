Orden de captura internacional contra mujer que envió frambuesas con talio a niñas que murieron envenenadas en Bogotá: “Huyó a Argentina”

El caso que dejó a dos niñas muertas en el norte de Bogotá por el consumo de talio, un metal altamente tóxico que, según reveló SEMANA, habría sido puesto de forma intencional en unas frambuesas con chocolate, ya tiene una presunta implicada.

La Fiscalía General reveló que una mujer fue identificada como la responsable de coordinar la entrega de las frambuesas mezcladas con el talio, para que llegaran a la vivienda y, de esta forma, fueran consumidas por las niñas, lo que provocó su muerte.

Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien, según la Fiscalía, “luego de la intoxicación masiva y enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina”.

Una fiscal, en las últimas horas y luego de recaudar todos los elementos de prueba, solicitó ante un juez de control de garantías, la orden de captura en contra de Guzmán Castro, como presunta responsable del homicidio de las dos menores.

“Asimismo, se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, dijo la Fiscalía.

La solicitud de la Fiscalía se llevó a las autoridades internacionales, en este caso a Interpol, que expidió la circular roja con orden de captura inmediata.

“Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”.

La Fiscalía General no precisó un punto clave: el papel de la mujer, quien habría sido la encargada de enviar, a través de una empresa de mensajería, las frambuesas con chocolate contaminadas.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló la Fiscalía.