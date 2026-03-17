“Un caso de asesinato serial”, esta es la principal hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el asesinato de niñas con talio

Una nueva y aterradora hipótesis acaba de dar a conocer la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sobre el caso del asesinato de menores de edad de un prestigioso colegio de Bogotá, quienes murieron luego de consumir unas frambuesas contaminadas con talio.

La declaración y la tesis de la Fiscalía resultan demoledoras, pues este caso se trataría de una asesinato serial. Zulma Guzmán no solo ocasionó la muerte de las menores que estaban de visita en esa casa, además, habría tratado de asesinar a otras personas de la familia del empresario Juan de Bedout, con quien habría tenido una relación sentimental.

“Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corregiría un episodio de envenenamiento similar en unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”, fue la contundente declaración de la fiscal, Luz Adriana Camargo.

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Y es que la fiscal no se fue por la ramas y habló con nombre propio: hizo referencia a Zulma Guzmán, la mujer acusada del envenenamiento, quien habría tenido una relación clandestina con el empresario De Bedout, y decidió realizar el crimen de las menores, delito que ya habría cometido en el pasado contra la misma familia.

“Lo que nosotros vemos, lo que el equipo de investigadores ha descubierto, es que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso de aproximadamente hace un año que involucra a una familiar de la señora Zulma”, afirmó la fiscal Camargo.

Lo que se conoce hasta el momento es que es posible que la muerte de Alicia Graham Sardi, pareja de De Bedout, haya sido por envenenamiento con talio y no por cáncer, enfermedad que padecía.

Fiscalía reabre la investigación en la muerte de Alicia Graham Sardi (der.), madre de una de las niñas envenenada con talio. Zulma Guzmán (izq.) es la principal sospechosa. Foto: Pantallazo programa Shark Tank / Los Informantes

Ayer también se conoció que Guzmán habría intentado asesinar a otra persona. El hecho se habría dado el 8 de enero de 2025 (tres meses antes del caso de las niñas).

Se trataría de Elvira María Restrepo, cuñada de Guzmán. Las dos habrían asistido a un evento en una universidad en horas de la mañana en el que les regalaron unos chocolates marcados con el logo de la institución educativa. En horas de la tarde, un paquete igual, también membreteado con esa universidad, llegó a la casa de la mujer.

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Por lo pronto, la fiscal Camargo contó sobre los avances en el proceso de extradición de Guzmán desde Reino Unido, país donde se refugió luego de que estallara el escándalo en Colombia.

“La verdad es que la extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña, con el Gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones de reclusión que tendría la señora Zulma, por eso se ha ofrecido que la reclusión por parte del ministerio se hiciese en un sitio adecuado en La Picota”, informó la fiscal.