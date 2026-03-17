Justicia investiga si Zulma Guzmán envió chocolates con talio a otra mujer. Se explora la tesis de crimen “serial”

Las investigaciones sobre el envenenamiento que provocó la muerte de dos niñas y dejó a una tercera en grave estado el año pasado en Bogotá continúan. Cada vez hay cosas que sugieren nuevas posibles explicaciones de lo que pudo haber ocurrido.

Por ahora, la principal sospechosa es Zulma Guzmán, una mujer que fue pareja extramatrimonial de Juan de Bedout, padre de una de las niñas. La mujer fue detenida en Londres y la justicia espera que pronto la envíen a Colombia para que pueda dar su versión y responder por los señalamientos en estos hechos.

Mientras tanto, un nuevo episodio ha despertado suspicacias en los investigadores judiciales. Lo reveló el periodista de RCN, Felipe Quintero. Según su narración, “el talio podría estar presente en otro caso que también relacionaría a Guzmán: un antecedente por envenenamiento”.

Caso de niñas envenenadas con talio: Gobierno le mete el acelerador a la extradición de Zulma Guzmán

RCN cuenta que “se trata de un paquete con chocolates enviado el 8 de enero de 2025 (tres meses antes del caso de las niñas) a las 6:02 p. m. a un apartamento en el norte de Bogotá que iba dirigido a una mujer”.

Se trataría de Elvira María Restrepo, cuñada de Guzmán. Las dos habrían asistido a un evento en una universidad en horas de la mañana en el que les regalaron unos chocolates marcados con el logo de la institución educativa. En horas de la tarde, un paquete igual, también membreteado con esa universidad, llegó a la casa de la mujer.

La empresa de mensajería confirmó a la Fiscalía que esos envíos efectivamente se hicieron. Además, aseguró que tres envíos fueron hechos por Zenaida Pava, la misma persona que es mencionada como la que pudo haber enviado las frambuesas a la casa del señor Juan de Bedout.

La Fiscalía tiene la teoría de que esos chocolates tendrían talio. Según el periodista Quintero, la mujer, apenas consumió el alimento, tuvo graves síntomas de salud. Por ahora, Elvira Restrepo no ha dado declaraciones al ente investigador.

Quintero asegura que la justicia ahora maneja la tesis de que este crimen es “serial”. Según él, la forma en que se ejecutaron los hechos, el mismo modus operandi, apuntaría a que existe una condición que podría ubicar a Guzmán en ese sentido.

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