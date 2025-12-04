“Coordinó la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”: Fiscalía reveló detalles de la mujer implicada en la muerte de dos niñas

Las dos niñas que compartían con otra amiga una tarde de juegos, en el norte de Bogotá, luego de salir del colegio, terminaron muertas, asesinadas por una combinación mortal: frambuesas con chocolate y una inyección de talio, el mortal metal que terminó en su cuerpo y provocó una falla cardíaca.

La responsable de llevar las frambuesas con chocolate al apartamento donde se reunían las niñas fue identificada. Una mujer que tendría algún tipo de relación con la familia que vivía en ese apartamento y que, de acuerdo con la Fiscalía, coordinó el envío de ese producto previamente contaminado con el talio.

SEMANA reveló los detalles del dictamen de Medicina Legal que advirtió, en su momento, que el talio fue introducido de manera premeditada en las frambuesas con chocolate, lo que concluyó que se trataba de una muerte violenta tipo homicidio y no de un simple accidente casero en el que resultaron víctimas las dos niñas.

El dictamen fue contundente al advertir que se trató de una muerte intencional, es decir, provocada por un tercero, que en este caso, aparentemente y de acuerdo con los elementos de pruebas recaudados por la Fiscalía, sería la mujer que fue identificada como Zulma Guzmán Castro y que desde hace meses salió el país.

Luego de semanas de investigación, la Fiscalía concluyó que Guzmán Castro sería entonces la responsable de coordinar el envío con las frambuesas de chocolate al apartamento donde ocurrió la tragedia, justo el día en que las niñas se encontraron para compartir una tarde luego de culminar la jornada del colegio.

“De igual manera, se conoció que una mujer estaría directamente vinculada a lo sucedido y habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien luego de la intoxicación masiva y de enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina”, detalló la Fiscalía.

Tras ser identificada, la fiscal a cargo del proceso solicitó una orden de captura ante jueces de control de garantías, pero la información que tenían las autoridades es que Zulma Guzmán Castro habría salido del país, por lo que fue necesario acudir a la oficina de la Interpol y solicitar una orden de captura internacional.

“La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada. Asimismo, se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, advirtió el ente acusador.

El talio es un metal que se usaba para matar ratones. | Foto: getty images