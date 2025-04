La historia del Talio, el veneno incoloro e insípido hallado en los cuerpos de dos estudiantes que murieron en Bogotá en un hecho que conmociona a Colombia

El país no sale de la conmoción por la extraña muerte de dos estudiantes de un reconocido colegio del norte de Bogotá. En las últimas horas, fuentes oficiales cercanas a la investigación confirmaron que en los cuerpos de las menores hallaron rastros de Talio, un metal de la familia del Mercurio que al ser ingerido envenena el cuerpo y ocasiona la muerte. Hoy, en medio del dolor y una pérdida insuperable, las familias de las menores exigen saber la verdad sobre lo sucedido y la Fiscalía avanza en las investigaciones.

Las menores fallecieron por consumir este metal tóxico, usado principalmente en la fabricación de dispositivos electrónicos. Hoy no es claro cómo terminaron ingiriendo esa mortal sustancia.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, dijo esta semana: “Lo sucedido no responde a una intoxicación por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia por la Secretaría” .

De acuerdo con Valdés, se trata de un metal que se usa en la industria de producción de piezas electrónicas y de ópticas, principalmente. “El Talio es un metal pesado, no es frecuente la contaminación de Talio por alimentos, la contaminación se puede dar por el uso de aguas o por manipulación de alimentos por parte de personas hayan tenido contacto con él”, explicó el experto.

Valdés alertó sobre los graves riesgo de este elemento químico que se encontró en los análisis realizados a las víctimas de este caso. “Es altamente tóxico, puede entrar al organismo principalmente por vía digestiva, pero también se puede por vía aérea, por vapores que tengan Talio, pero esto no es muy frecuente, y también por la piel con sustancias que contengan Talio”.

Las menores, según la información que se conoce hasta el momento, en horas de la noche del viernes se empezaron a sentir mal, “pero no con síntomas alarmantes”. La tragedia arrancó el día siguiente en la madrugada. Cada familia, por su lado, llevó a sus hijos al servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe con síntomas de problemas respiratorios, falta de aliento, adormecimiento, somnolencia marcada y vómito.

Para dar una dimensión de la letalidad del Talio, Duque indicó que “ en Estados Unidos hace más de 30 años se prohibió y en Colombia se usaba para ratas y eran venenos sin licencia”. Además, indicó que “el Talio tiene otro problema, que no tiene sabor y no tiene olor”.

Los exdirectores de Medicina Legal coincidieron en que no es frecuente que en un hogar colombiano haya presencia de Talio. “Las intoxicaciones que yo he visto con Talio no han sido accidentales, es porque alguien ingiere ese veneno de manera voluntaria, es muy raro encontrar una intoxicación alimenticia por Talio”, explicó Duque.