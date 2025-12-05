“El chisme está creciendo como ‘wild fire’ (incendio forestal)”, Zulma Guzmán Castro, señalada por la muerte de dos niñas con talio

Zulma Guzmán Castro es la mujer que, de acuerdo con la Fiscalía, fue la responsable de coordinar el envío de unas frambuesas con chocolate contaminadas con talio a la casa donde estaban las niñas víctimas de homicidio. El ente acusador tiene pruebas en su contra.

SEMANA conoció un mensaje que está en poder de las autoridades y que al parecer fue redactado por Zulma para algunos conocidos, en el que advierte que la Fiscalía nunca le notificó de una investigación en su contra y que desde hace varios años se encuentra fuera del país.

Reconoce que tuvo una relación “clandestina” con el padre de la niña que falleció producto del consumo de las frambuesas envenenadas con el talio. En el mensaje advierte que estuvo en Argentina, como efectivamente lo dijo la Fiscalía, pero que luego salió a España, donde adelanta estudios en periodismo.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma.

Zulma Guzmán reconoce que se encuentra en una situación bastante compleja, un proceso penal que ya tiene una orden de captura internacional en su contra, con circular roja de Interpol. Advierte que la acusan de haber enviado el veneno que mató a las dos niñas en el norte de Bogotá, el pasado 4 de abril; incluso asegura que se trata de un chisme.

“Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses; me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”, señala el mensaje, atribuido a Zulma Guzmán.

Aunque la mujer asegura que hace dos años se encuentra en Argentina, SEMANA conoció detalles de los movimientos migratorios de los últimos meses y allí se advierte que salió de Colombia el pasado 13 de abril, fecha que coincide con lo que advirtió la Fiscalía que, una vez enterada del fallecimiento de las niñas, salió hacia el sur del continente.

“La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envía un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí hoy; al otro día los medios me acusan y sin más, ya ni para qué un juicio”, dice el mensaje que conoció SEMANA.

¿Quién es Zulma Guzmán?

La hoja de vida de Zulma Guzmán Castro advierte que estudió economía en la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en economía ambiental y recursos naturales, luego estudió en Alemania y los Estados Unidos.

La mujer, ahora con orden de captura, sabe inglés y hace parte de importantes asociaciones que le permitieron vincularse a entidades como la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente y la comunidad de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales.