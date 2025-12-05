Caso talio: Zulma Guzmán Castro pide a sus conocidos que la defiendan: “Tuvimos una relación clandestina con el papá de la niña”

Zulma Guzmán Castro es para la justicia de Colombia una prófuga. La Fiscalía logró una orden de captura internacional a través de la oficina de Interpol, la buscan por ser supuestamente la responsable de enviar las frambuesas con chocolate envenenadas a la casa donde se encontraban las niñas, víctimas de homicidio.

Una vez se conoció que corre una orden de captura en su contra y, aparentemente a través de un mensaje a sus conocidos, Zulma Guzmán aseguró que todo se trata de un “chisme” que ha ido creciendo como “incendio forestal” y reconoció que tuvo una relación que calificó de clandestina con el papá de una de las niñas.

“Me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo, me acusan, me imagino, pues tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”, señala el mensaje, supuestamente enviado por Zulma Guzmán.

A través de ese mensaje, también aseguró que nunca fue notificada de una investigación en la Fiscalía. Que vivió varios años en Argentina, antes de llegar a Europa, donde adelanta una maestría en periodismo. Dijo que le pidió a un amigo suyo, abogado, atender los requerimientos de la justicia.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comenzó una maestría en periodismo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma.

SEMANA conoció los reportes migratorios de Zulma Guzmán Castro y allí se advierte que salió del país el pasado 13 de abril, una semana después de la trágica historia con las dos niñas muertas por el consumo de las frambuesas con chocolate envenenadas con talio y que supuestamente envió la mujer a la casa donde estaban las niñas.

“Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses; me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”, señala el mensaje, atribuido a Zulma Guzmán.

El Talio es un metal que se usaba para matar ratones. | Foto: getty images