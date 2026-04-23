Cada vez parece más complejo el regreso a Colombia de Zulma Guzmán, la mujer investigada por el crimen de dos menores envenenadas con talio, tras la solicitud de extradición presentada ante el Reino Unido, país donde finalmente fue capturada por este caso.

Durante la reactivación de la Comisión Asesora para reformar la justicia en Colombia, evento que se llevó a cabo en el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama, el ministro Cuervo explicó: “Difícilmente este año se va a decidir. La sesión de noviembre es para empezar a decidir; puede ser que en esa sesión digan que recibieron la información del experto independiente; ojalá la investigación en la Fiscalía avance y diga que perfectamente puede irse”.

¿Se embolató la extradición de Zulma Guzmán, presunta asesina de menores con talio? El ministro Jorge Iván Cuervo confirmó que la mujer, solicitada por la justicia colombiana, no regresaría este año. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nKaFTX6mGm — Revista Semana (@RevistaSemana) April 23, 2026

Desde principios de este año, el Gobierno Petro ha insistido a las autoridades europeas que extraditen a Guzmán a Colombia para que responda por el proceso que tiene pendiente con la justicia por la muerte de dos niñas, presuntamente causada por el consumo de frambuesas contaminadas con talio.

De hecho, el ministro de Justicia explicó el porqué de las demoras: “Mire que esa persona puede apelar esa decisión y se va a segunda instancia. Los sistemas judiciales son complejos y las personas que van a ser extraditadas tienen una serie de garantías; por ejemplo, no sé si sea el caso, pero mire el de Papá Pitufo, pidió asilo en Portugal y, mientras no se resuelva, no puede ser extraditado”.

Caso Zulma Guzmán: víctimas piden que se le imputen cargos en una audiencia virtual

Las víctimas del caso le han pedido a la justicia colombiana que impute cargos en contra de la empresaria de manera virtual, para que la Fiscalía pueda ir adelantando parte del proceso contra la mujer que permanece detenida desde diciembre de 2025 en Londres.

El abogado Fabio Humar, defensa de las víctimas, también le ha pedido a las autoridades en el país que revisen la posibilidad de extraditar a Guzmán por medio de un protocolo especial, después de que pusieron de presente un tema de salud mental.

Zulma Guzmán está siendo investigada por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, lo que le podría acarrear una pena de hasta 60 años de cárcel, teniendo en cuenta que las víctimas eran menores de edad y no podría recibir ningún tipo de beneficio o rebaja de pena, según el Código Penal.