Zulma Guzmán confirmó que sí compró frambuesas: contó para qué las usaba y cómo se enteró de la muerte de las dos niñas

La mujer habló por primera vez y se refirió a la prueba que tiene la Fiscalía relacionada con la compra de las frutas.

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 4:00 p. m.
Esto dijo la mujer sobre el envenenamiento. | Foto: Semana/Pexels/Montaje:Semana

El nombre de Zulma Guzmán ha sonado en las últimas semanas después de que la Fiscalía confirmara que, al parecer, ella es quien está detrás del envenenamiento de dos niñas en Bogotá, quienes murieron por el talio que ingresó a su cuerpo por medio de unas frambuesas.

La mujer, quien tiene orden de captura y está fuera del país, habló por primera vez y contó varios detalles que han llamado la atención. En diálogo con el medio Focus Noticias, la también empresaria afirmó que es totalmente inocente y que solo buscan acabar con su vida.

Zulma Guzmán, mujer señalada de matar con veneno a dos menores de edad en Bogotá. | Foto: SEMANA

Entre otras cosas, Guzmán confirmó que sí compraba frambuesas con mucha frecuencia, por lo que es muy probable que en los días anteriores a la tragedia hubiera adquirido algunas.

“Lo que vi es que están diciendo que yo compré frambuesas en los días antes de irme y que eso hace parte de lo que demuestra que yo soy culpable. Eso me sorprende porque puede haber miles de personas que compraron frambuesas en esas fechas, en esos dos meses”, explicó.

Contexto: Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una de ellas

En ese sentido, señaló que este alimento era parte de su dieta diaria. “Ahí tengo pruebas que lo demuestran”, dijo.

Muy seguramente (antes de esos días compró frambuesas), yo lo hacía todo el tiempo”, añadió.

La empresaria también fue preguntada acerca del mentalista que salió a relucir en el caso, ya que se especula que desde la oficina de él salió el veneno. Sin embargo, la mujer no quiso referirse a este tema.

Zulma Guzmán Castro. | Foto: SEMANA

Otro tema importante es que la Fiscalía señala que las frambuesas se enviaron por medio de una aplicación, lo que llevó incluso a que se investigara al domiciliario. Sobre esto, Guzmán remarcó que todos los pedidos están más que claros en el historial que ella tiene en la plataforma.

Debe de estar todo en mi cuenta, debe estar mi historial de años y todo lo que consumía yo; prácticamente todo mi mercado lo hacía por ahí”, manifestó.

Contexto: Zulma Guzmán habló de la relación que tuvo con papá de niña muerta por talio: contó cuánto duraron y confirmó por qué terminaron

Por otra parte, relató que se enteró de la muerte de las dos niñas gracias a que un amigo la llamó y le contó, pues sostuvo que estaba muy desconectada de los temas que ocurrían en Colombia.

Zulma Guzmán también reveló otro detalle muy importante: una llamada que tuvo poco después con una familiar de la esposa de Juan de Bedout, con quien confirmó que mantuvo una relación clandestina durante varios años.

EXCLUSIVO. Caso AS3S1N4TO Niñas con TALIO - Entrevista ZULMA GUZMÁN ¿Qué REVELÓ? #FocusNoticias

Se trata de una tía de los hijos del hombre, quien la contactó para preguntarle sobre un tema relacionado con carros eléctricos. Esto le pareció muy extraño, pero aun así le contestó con normalidad y hasta le dijo el sitio en el que se encontraba.

Por el momento, el paradero de Guzmán es completamente desconocido, por lo que está siendo buscada por las autoridades. Pese a que sostiene que es inocente, la Fiscalía ha asegurado que tiene pruebas que demuestran su participación en lo ocurrido.

