Zulma Guzmán habló de la relación que tuvo con papá de niña muerta por talio: contó cuánto duraron y confirmó por qué terminaron

Zulma Guzmán, quien es señalada por la Fiscalía de envenenar con talio las frambuesas que mataron a dos niñas en Bogotá, habló por primera vez y reveló, entre otras cosas, detalles de la relación que tuvo con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

De acuerdo con las investigaciones, esta mujer fue quien se encargó de hacer llegar las frutas como un ‘regalo’ hasta el apartamento del mencionado hombre, donde se encontraban las pequeñas.

Lastimosamente, las niñas cayeron en la trampa y consumieron estos alimentos que tenían talio, lo que pocas horas después les causó la muerte.

Zulma Guzmán Castro, mujer señalada de envenenar a las frambuesas que ocasionaron la muerte de dos niñas. | Foto: SEMANA

La empresaria es, hasta el momento, la única acusada directamente por el caso. Ante los señalamientos, habló con Focus Noticias y negó que tenga cualquier responsabilidad en lo ocurrido.

Además, aseguró que está fuera del país y, tal y como indicaron las autoridades, sí estuvo en Argentina y España, aunque en estos momentos su paradero es completamente desconocido.

“Los que me conocen saben que yo no huí a ninguna parte”, comentó.

Guzmán confirmó lo que ya se sabía desde hace varias semanas: tuvo una relación clandestina con Juan de Bedout. “Lastimosamente yo fui amante de él durante muchos años, más de seis”, expresó.

“Eso fue desde el 2014 hasta que comenzó la pandemia; esa era la relación que yo tenía con él, pero eso se acabó con la pandemia”, agregó.

La mujer explicó que la relación llegó a su fin por cuenta de lo ocurrido con el coronavirus. De hecho, aseguró que desde comienzos de 2020 fue que se terminó lo que tenían los dos.

Pese a que indicó que nunca volvieron a tener ningún encuentro, sí se comunicaron en algunas oportunidades por medio de chats y llamadas telefónicas. “A veces nos encontrábamos por casualidad, pero nunca volvimos a salir”, manifestó.

Además, sostuvo que nunca tuvo ninguna relación con la familia del hombre, ni siquiera la conoció. “A sus hijos nunca los conocí”, afirmó.

“Yo nunca frecuenté sus casas o sus fincas, absolutamente nada. La relación con él era básicamente clandestina y nos veíamos en mi casa o en algún otro sitio en Bogotá”, añadió.

Asimismo, precisó que nunca vio tampoco a la esposa de Juan de Bedout. Aclaró que él fue quien le contó cómo había sido su muerte y el envenenamiento que tuvo con talio.

“Tomamos un café y él me comentó que había muerto de cáncer. (…) Pero también me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque ella había tenido una intoxicación por una sustancia; no estoy segura de si me nombró el talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo”, relató.