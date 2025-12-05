Zulma Guzmán Castro se encuentra en la lupa de la Fiscalía General de la Nación luego de que se revelara que ella sería presuntamente la responsable de la posible muerte de dos menores de edad.

Mientras las autoridades judiciales investigan estos hechos que ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril del presente año en el norte de Bogotá, siguen brotando nuevas revelaciones.

Las nuevas pistas giran en torno a un testimonio clave que se debe a la aparición del domiciliario que entregó las frambuesas con chocolate contaminadas con talio a la casa donde estaban las niñas.

Según un informe de Noticias Caracol, este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad donde se puede observar cuando el 3 de abril llegó por primera vez a la casa de las presuntas víctimas con el ‘regalo’ que le habían mandado, pero que no le recibieron en ese momento.

Por lo tanto, al domiciliario le tocó ir por segunda vez a la vivienda hasta que finalmente le recibieron las frambuesas. Posteriormente, el 5 de abril, las menores fueron hospitalizadas y una de ellas murió ese día y la otra el 9 del mismo mes.

Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás de las frambuesas envenenadas. | Foto: SEMANA

Sin embargo, el hombre reveló a las autoridades que la persona que le dio este paquete habría sido supuestamente una amiga muy cercana de Zulma Guzmán Castro.

En medio de este caso, SEMANA conoció un mensaje que está en poder de las autoridades y que, al parecer, fue redactado por Zulma para algunas personas cercanas. En el texto, ella señala que la Fiscalía nunca le notificó sobre una investigación en su contra y afirma que desde hace varios años reside fuera del país.

Zulma menciona además que mantuvo una relación “clandestina” con el padre de la niña que falleció tras consumir frambuesas envenenadas con talio. En el mensaje confirma que estuvo en Argentina —como lo indicó la Fiscalía— y agrega que posteriormente viajó a España, donde actualmente adelanta estudios en periodismo.