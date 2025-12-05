Suscribirse

Nación

Caso Zulma Guzmán: aparece domiciliario que entregó las frambuesas con talio y revela quién fue la persona que se las dio

Siguen saliendo a la luz nuevas revelaciones en el caso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 3:02 a. m.
Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad.
Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad. | Foto: Capture de video de Noticias Caracol

Zulma Guzmán Castro se encuentra en la lupa de la Fiscalía General de la Nación luego de que se revelara que ella sería presuntamente la responsable de la posible muerte de dos menores de edad.

Mientras las autoridades judiciales investigan estos hechos que ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril del presente año en el norte de Bogotá, siguen brotando nuevas revelaciones.

Contexto: Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

Las nuevas pistas giran en torno a un testimonio clave que se debe a la aparición del domiciliario que entregó las frambuesas con chocolate contaminadas con talio a la casa donde estaban las niñas.

Según un informe de Noticias Caracol, este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad donde se puede observar cuando el 3 de abril llegó por primera vez a la casa de las presuntas víctimas con el ‘regalo’ que le habían mandado, pero que no le recibieron en ese momento.

Por lo tanto, al domiciliario le tocó ir por segunda vez a la vivienda hasta que finalmente le recibieron las frambuesas. Posteriormente, el 5 de abril, las menores fueron hospitalizadas y una de ellas murió ese día y la otra el 9 del mismo mes.

Zulma Guzmán Castro
Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás de las frambuesas envenenadas. | Foto: SEMANA

Sin embargo, el hombre reveló a las autoridades que la persona que le dio este paquete habría sido supuestamente una amiga muy cercana de Zulma Guzmán Castro.

En medio de este caso, SEMANA conoció un mensaje que está en poder de las autoridades y que, al parecer, fue redactado por Zulma para algunas personas cercanas. En el texto, ella señala que la Fiscalía nunca le notificó sobre una investigación en su contra y afirma que desde hace varios años reside fuera del país.

Zulma menciona además que mantuvo una relación “clandestina” con el padre de la niña que falleció tras consumir frambuesas envenenadas con talio. En el mensaje confirma que estuvo en Argentina —como lo indicó la Fiscalía— y agrega que posteriormente viajó a España, donde actualmente adelanta estudios en periodismo.

Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El escalofriante hallazgo del Gaula de la Policía en medio del rescate del hijo de Giovanny Ayala: un menor asesinado, una fosa y varios secuestrados

2. Asesinato de sacerdote en Pereira: las escalofriantes confesiones del hombre que le disparó y escondió el cadáver en el bosque

3. Caso Zulma Guzmán: aparece domiciliario que entregó las frambuesas con talio y revela quién fue la persona que se las dio

4. Edward Porras confesó por qué no le gusta trabajar con periodistas de otros medios: “Haga su trabajo y le va mejor”

5. Pékerman recordó amargo momento de James Rodríguez en Rusia 2018: le dio consejo clave para el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Zulma GuzmánTalio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.