Así hablaba Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos menores en Bogotá: “Yo quiero como hacer cosas raras, distintas”

La Fiscalía General de la Nación reveló en las últimas horas que una mujer identificada como Zulma Guzmán sería la responsable de la muerte de dos menores ocurrida entre el 5 y el 9 de abril de este año en el norte de Bogotá.

Las dos menores murieron luego de consumir frambuesas con chocolate contaminadas con un elemento químico llamado talio. Según la investigación de la Fiscalía, el alimento habría sido enviado por Guzmán al apartamento donde se encontraban las niñas.

Tras lo anterior, Guzmán habría salido del país y ahora es buscada por su presunta responsabilidad en la muerte de las dos menores. De hecho, emitieron una orden de captura internacional en su contra, pues estaría en Argentina.

“Se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, dijo la Fiscalía.

En medio del revuelo que ha generado este caso en el país, en redes sociales revivieron una entrevista que tiempo atrás Guzmán ofreció en un programa en YouTube llamado Achievers Lab.

Durante la entrevista, Guzmán, empresaria, habló sobre su experiencia en emprendimientos y los elementos que son clave para alcanzar el éxito empresarial.

En la entrevista de octubre de 2024, a Guzmán le empezaron preguntando cuál era su “superpoder”, a lo que ella respondió que era “la persistencia”.

“Y la razón por la que yo estoy metida en esto, y lo que oigo de cuáles son mis sueños y no sé qué, la verdad es que yo me aburro (risas). Yo me aburro profundamente, entonces yo, por ejemplo, nunca pude trabajar en un sitio y quedarme quieta y hacer solamente lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, creo que la innovación viene de eso, que tenga uno ganas. Si uno tiene ganas, hace vainas; si uno no tiene ganas, cumple con lo que le dicen que haga, y haga caso”, empezó contando Guzmán.

También contó que comenzó innovando en el sector público y luego en el sector financiero, donde trabajaba en ese entonces.

“Entonces es como eso. Yo quiero como hacer cosas raras, distintas. Es muy difícil y la verdad es como que… yo me pongo cargas que de pronto no deberían ser en la vida, pero si no, me aburro (risas)”, agregó en Achievers Lab.