El caso del homicidio de las niñas con talio se convirtió en libro

El caso del asesinato de las niñas que compartían una tarde de juego en el apartamento de una compañera de colegio en el norte de Bogotá, conmovió al país, particularmente cuando se fueron conociendo detalles. La investigación ahora se convirtió en un libro que en las próximas horas saldrá al mercado.

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¿Asesina en serie? El misterio de las Frambuesas con Talio, es el libro del periodista judicial Florencio Sánchez que recopila los detalles de la investigación en poder de la Fiscalía y que tiene a una mujer como la principal sospechosa de una serie de crímenes asociados al envenenamiento con talio.

“El misterio de las frambuesas con talio”, una investigación periodística que profundiza en uno de los casos criminales más impactantes registrados en el país.

Con acceso a expedientes judiciales, reconstrucciones forenses, testimonios clave y una entrevista exclusiva con la principal sospechosa, la empresaria Zulma Guzmán Castro, ¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio, sigue el rastro del veneno más allá de la muerte de las dos menores ocurrido el 3 de abril de 2025”, señaló su autor.

¿Asesina en serie? El misterio de las Frambuesas con Talio, es el libro del periodista judicial Florencio Sánchez Foto: Suministrada (API)

El documento periodístico será lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2026 y pretende responder algunas dudas del caso como desde cuándo llevaba actuando el veneno sin que nadie lograra verlo.

“El libro no solo reconstruye un asesinato, sino que explora una hipótesis aún más inquietante: la posibilidad de estar frente a una agresora serial silenciosa, capaz de convertir lo íntimo y lo cotidiano en el escenario perfecto del crimen”, dijo Florencio Sánchez, director de Focus Noticias.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

El lanzamiento está agendado para el miércoles 22 de abril, a las 5:00 p.m., en el Auditorio José Asunción Silva de Corferias, donde el autor sostendrá un diálogo sobre el proceso de investigación, el impacto del caso y los hallazgos más reveladores del libro.