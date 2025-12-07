Zulma Guzmán habría pedido una cita para arrendar un apartamento en el edificio de las niñas fallecidas y habría puesto un GPS en un carro

El diario El Tiempo reveló un dato hasta ahora desconocido sobre el caso judicial que cursa contra Zulma Guzmán, la mujer señalada de, presuntamente, haber enviado las frambuesas envenenadas con talio que provocaron el fallecimiento de dos niñas estudiantes de bachillerato de un colegio en el norte de Bogotá.

Se ha hecho público que la presunta responsable de este macabro hecho habría tenido una relación sentimental de años con Juan de Bedout, el padre de una de las niñas.

“Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses; me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”, señala el mensaje, atribuido a Zulma Guzmán y, supuestamente, compartido en los chats del colegio de sus hijos.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. | Foto: SEMANA

En ese mismo escrito, la mujer aseguró que “la Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envía un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí hoy; al otro día, los medios me acusan y sin más, ya ni para qué un juicio”. También reconoce que tuvo una relación “clandestina” con De Bedout.

El periódico recogió una serie de testimonios que apuntan a determinar cómo llegaron las autoridades a sospechar que la muerte de las niñas no había sido un accidente, sino un ataque premeditado. Uno de estos datos es impactante y lo narra alguien muy cercano al caso.

“Uno recordó que hay un viejo video en donde una mujer, que se verifica si fue la señora Guzmán Castro, fingió estar interesada en un apartamento vecino al de los De Bedout y habría intentado instalarle un localizador (GPS) a un carro de esa familia”, le dijo a El Tiempo una persona cercana al expediente.

La semana pasada, la Fiscalía emitió orden de captura internacional contra Guzmán. “Se conoció que una mujer estaría directamente vinculada a lo sucedido y habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien luego de la intoxicación masiva y de enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina”, detalló la entidad.

“La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada. Asimismo, se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, agregó.

En su última edición, SEMANA reveló cómo Guzmán supuestamente realizó el plan que se “completó con un resultado trágico y, al parecer, sobrepasando sus intereses”. Tanto es así que, días después de conocer la noticia de la muerte de las dos niñas y las revelaciones de SEMANA, salió del país con destino a Argentina. “Los investigadores del CTI hicieron un mapa con su recorrido”.