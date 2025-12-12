Suscribirse

Nación

Señalan que posibles cómplices habrían participado junto a Zulma Guzmán, en caso de envenenamiento de menores en Bogotá: “Hay más personas”

El abogado de la familia de las víctimas, Majer Abushihab, entregó nuevas declaraciones.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 3:22 a. m.
Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.
Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento de dos menores en Bogotá. | Foto: SEMANA

Continúan las investigaciones contra Zulma Guzmán Castro, quien se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la Nación, como principal sospechosa en el caso de envenenamiento de dos menores en Bogotá.

Mientras se ubica a esta persona, el abogado de la familia de las víctimas, Majer Abushihab, entregó nuevas declaraciones donde señala que habría más personas que serían posibles cómplices.

Contexto: Caso Zulma Guzmán: aparece domiciliario que entregó las frambuesas con talio y revela quién fue la persona que se las dio

Son evidencias muy serias las que hay en su contra (Zulma Guzmán)”, indicó en un primer momento el representante en diálogo con Noticias Caracol.

Esta posible pista toma relevancia luego de que se conociera los testimonios del domiciliario que fue contactado para entregar las frambuesas con chocolate contaminadas con talio a la casa donde estaban las niñas.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. | Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Indudablemente, hay más personas (…) todavía hay puntos que deben resolverse”, mencionó el abogado con relación a que la Fiscalía dice que “muchas personas han sido instrumentalizadas”, haciendo referencia al domiciliario.

Y agregó Abushihab: "Se ubica a esta persona, alrededor de dos meses después finalmente toma contacto con la Fiscalía y esta persona, también hay que decirlo, fue absolutamente instrumentalizada, esto está 100 % acreditado".

Mientras las autoridades judiciales investigan estos hechos que ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril del presente año en el norte de Bogotá, siguen brotando nuevas revelaciones.

“Orden de captura que fue proferida el mes de octubre de este año y que particularmente sobre el mes de noviembre, en atención a que se puede identificar que la presunta responsable se encontraba fuera del país, la Fiscalía también muy diligentemente activó el mecanismo de circular roja de Interpol”, detalló el abogado en el mencionado medio.

También reveló que dichas la entrega de dichas frambuesas fue “milimétricamente planeada”, debido a que, según el análisis investigativo, permitió conocer que quien le envió este producto a las menores “sabían y conocían que ese era el alimento predilecto de la familia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

2. Luis Díaz jugará con futbolista élite en Bayern Múnich: cuesta 50 millones de euros serán dupla letal

3. Presidente Gustavo Petro le dice al ELN que no hacen paro contra Trump, “sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”

4. Irán incauta un buque petrolero dos días después de que EE.UU. hiciera lo mismo en las costas de Venezuela

5. El gol de José Enamorado, a ras de campo y con sonido ambiente: Junior atormenta a Tolima en la final de ida de Liga Betplay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Zulma GuzmánTalio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.