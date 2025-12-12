Señalan que posibles cómplices habrían participado junto a Zulma Guzmán, en caso de envenenamiento de menores en Bogotá: “Hay más personas”

Continúan las investigaciones contra Zulma Guzmán Castro, quien se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la Nación, como principal sospechosa en el caso de envenenamiento de dos menores en Bogotá.

Mientras se ubica a esta persona, el abogado de la familia de las víctimas, Majer Abushihab, entregó nuevas declaraciones donde señala que habría más personas que serían posibles cómplices.

“Son evidencias muy serias las que hay en su contra (Zulma Guzmán)”, indicó en un primer momento el representante en diálogo con Noticias Caracol.

Esta posible pista toma relevancia luego de que se conociera los testimonios del domiciliario que fue contactado para entregar las frambuesas con chocolate contaminadas con talio a la casa donde estaban las niñas.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. | Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

“Indudablemente, hay más personas (…) todavía hay puntos que deben resolverse”, mencionó el abogado con relación a que la Fiscalía dice que “muchas personas han sido instrumentalizadas”, haciendo referencia al domiciliario.

Y agregó Abushihab: "Se ubica a esta persona, alrededor de dos meses después finalmente toma contacto con la Fiscalía y esta persona, también hay que decirlo, fue absolutamente instrumentalizada, esto está 100 % acreditado".

Mientras las autoridades judiciales investigan estos hechos que ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril del presente año en el norte de Bogotá, siguen brotando nuevas revelaciones.

“Orden de captura que fue proferida el mes de octubre de este año y que particularmente sobre el mes de noviembre, en atención a que se puede identificar que la presunta responsable se encontraba fuera del país, la Fiscalía también muy diligentemente activó el mecanismo de circular roja de Interpol”, detalló el abogado en el mencionado medio.