Capturan en Londres a Zulma Guzmán, acusada de matar a dos niñas con talio en Bogotá

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de matar a dos niñas por envenenamiento por talio en Bogotá, fue capturada en las últimas horas en Londres, Inglaterra.

El prestigioso diario Daily Mail fue el que confirmó la detención de la mujer, quien desde hace varios meses salió del país. Hasta el momento, era desconocido su paradero, pero finalmente fue hallada en Reino Unido.

Según el medio británico, Guzmán fue rescatada del río Támesis, muy cerca del puente Battersea, al oeste de Londres.

Zulma Guzmán salió del país desde hace varios meses. Foto: Semana/Pexels/Montaje:Semana

Todo esto habría ocurrido en la mañana del martes 16 de diciembre, cuando las autoridades fueron alertadas sobre una mujer que se encontraba en apuros en este punto.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital”, señaló el informe.

Zulma Guzmán confirmó que sí compró frambuesas: contó para qué las usaba y cómo se enteró de la muerte de las dos niñas

Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a SEMANA que esta información es verídica y Zulma ya se encuentra en poder de las autoridades de ese país.

El Daily Mail precisó que la también empresaria sufrió algunas heridas por lo acontecido en el río Támesis, pero estas lesiones no son de gravedad y no representan ningún peligro para su vida.

Al parecer, de acuerdo con el medio inglés, la mujer llegó a Gran Bretaña el 11 de noviembre. Incluso, en la más reciente entrevista que ofreció en Focus Noticias, la botella de agua que tenía fue clave para saber su paradero.

Zulma Guzmán Castro, mujer señalada de matar con talio a dos menores de edad. Foto: SEMANA

Además, el diario británico señaló que el Tribunal de Magistrados de Westminster había emitido una orden de arresto en su contra a principios de esta semana.

Por lo mismo, Daily Mail explicó que, una vez se surta el procedimiento correspondiente, Guzmán tendrá que comparecer para una audiencia de extradición.

El detalle que pocos vieron en entrevista de Zulma Guzmán y que podría delatarla: todo quedó en video que podría ser clave

En los próximos días, el Ministerio de Justicia de Colombia se pondrá en contacto con las autoridades inglesas con el fin de comenzar los trámites para que la hoy procesada vuelva a Colombia y responda en el proceso en su contra.

Fuentes del caso le precisaron a SEMANA que la empresaria será judicializada por el delito de homicidio agravado.

Es importante precisar que debido a que las víctimas son menores de edad, la ley impide el otorgamiento de cualquier beneficio, como rebaja de pena por aceptación de cargos o un preacuerdo.

Pese al material probatorio que tiene la Fiscalía y que ha recolectado a lo largo de estos meses, Zulma Guzmán, en la entrevista con Focus Noticias, afirmó que era inocente y que se trataba de un caso que tenía como objetivo dañar su buen nombre.

Ahora, tras su detención en Reino Unido, deberá volver a Colombia y aportar las pruebas que dice tener para demostrar que no fue la persona que puso el talio en las frambuesas que consumieron las dos niñas.