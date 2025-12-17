El detalle que pocos vieron en entrevista de Zulma Guzmán y que podría delatarla: todo quedó en video que podría ser clave

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de matar a dos niñas con talio, sorprendió al hablar por primera vez desde que se dictara la orden de captura en su contra.

En diálogo con el medio Focus Noticias, la empresaria negó cualquier responsabilidad en el caso y sostuvo que todo se trata de un montaje en su contra, con el que buscan hacerle daño.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Pero más allá de sus palabras, hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores del caso y que podría dejar en evidencia su paradero: la botella de agua que consumió durante la entrevista.

De acuerdo con el diario El Tiempo, las personas que están a cargo de la investigación estudiaron con detenimiento, casi que cuadro por cuadro, la conversación que tuvo la mujer y allí en el frasco habría una pista.

“Al parecer, la botella de agua que la señora bebe es marca Buxton, un reputado producto que se comercializa principalmente en Reino Unido, aunque se puede solicitar en línea”, señaló una fuente al medio mencionado.

En medio de la entrevista, Zulma bebió en repetidas oportunidades de este frasco de agua, que podría ayudar a saber en dónde está.

Este es el momento en el que Zulma Guzmán bebe la botella de agua, que podría ayudar a saber su paradero. Foto: Focus Noticias

Los investigadores indagaron en la página oficial de la marca y allí se indica que el agua embotellada solo se comercializa en la nación británica, es suministrada a tiendas físicas y minoristas de allí.

Además, con este dato también apuntan al posible sitio en el que hoy se estaría quedando la señalada asesinada de las menores de edad.

“Por el tamaña del envase de agua, estos son comercializados en tiendas de calle, lo que indicaría que la señora Guzmán está en un apartamento o casa y no en un hotel”, comentó la misma fuente a El Tiempo.

Desde que se conoció el nombre de esta mujer, las autoridades confirmaron que se encontraba fuera del país y por eso se activó la notificación por medio de la Interpol.

Las investigaciones arrojaron que estuvo en Argentina, Brasil y España, cumpliendo diferentes compromisos académicos y familiares. Esto, posteriormente, fue confirmado por la propia Guzmán durante la reciente entrevista.

Aunque en el diálogo decidió no decir en qué país se encontraba, tal parece que una botella de agua la dejó en evidencia y podría ser pieza clave para los investigadores del caso.