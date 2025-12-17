Nación

El detalle que pocos vieron en entrevista de Zulma Guzmán y que podría delatarla: todo quedó en video que podría ser clave

La mujer, recientemente, concedió una entrevista y esta fue analizada por los investigadores del caso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
17 de diciembre de 2025, 3:07 p. m.
Zulma Guzmán, mujer señalada de matar a dos niñas tras envenenarlas con talio.
Zulma Guzmán, mujer señalada de matar a dos niñas tras envenenarlas con talio. Foto: Focus Noticias

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de matar a dos niñas con talio, sorprendió al hablar por primera vez desde que se dictara la orden de captura en su contra.

En diálogo con el medio Focus Noticias, la empresaria negó cualquier responsabilidad en el caso y sostuvo que todo se trata de un montaje en su contra, con el que buscan hacerle daño.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Pero más allá de sus palabras, hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores del caso y que podría dejar en evidencia su paradero: la botella de agua que consumió durante la entrevista.

De acuerdo con el diario El Tiempo, las personas que están a cargo de la investigación estudiaron con detenimiento, casi que cuadro por cuadro, la conversación que tuvo la mujer y allí en el frasco habría una pista.

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Medellín

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio

Nación

Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército

Cali

La desgarradora confesión del alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras violento ataque de las disidencias de las Farc

Barranquilla

Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

Bogotá

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Medellín

Se pronuncia empresa del bus que cayó al abismo donde fallecieron 17 personas; dio detalles del conductor y el vehículo: “Venía bien”

Nación

Zulma Guzmán confirmó que sí compró frambuesas: contó para qué las usaba y cómo se enteró de la muerte de las dos niñas

Nación

Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una de ellas

Nación

Zulma Guzmán habló de la relación que tuvo con papá de niña muerta por talio: contó cuánto duraron y confirmó por qué terminaron

Zulma Guzmán confirmó que sí compró frambuesas: contó para qué las usaba y cómo se enteró de la muerte de las dos niñas

“Al parecer, la botella de agua que la señora bebe es marca Buxton, un reputado producto que se comercializa principalmente en Reino Unido, aunque se puede solicitar en línea”, señaló una fuente al medio mencionado.

En medio de la entrevista, Zulma bebió en repetidas oportunidades de este frasco de agua, que podría ayudar a saber en dónde está.

Este es el momento en el que Zulma Guzmán bebe la botella de agua, que podría ayudar a saber su paradero.
Este es el momento en el que Zulma Guzmán bebe la botella de agua, que podría ayudar a saber su paradero. Foto: Focus Noticias

Los investigadores indagaron en la página oficial de la marca y allí se indica que el agua embotellada solo se comercializa en la nación británica, es suministrada a tiendas físicas y minoristas de allí.

Además, con este dato también apuntan al posible sitio en el que hoy se estaría quedando la señalada asesinada de las menores de edad.

Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una de ellas

“Por el tamaña del envase de agua, estos son comercializados en tiendas de calle, lo que indicaría que la señora Guzmán está en un apartamento o casa y no en un hotel”, comentó la misma fuente a El Tiempo.

Desde que se conoció el nombre de esta mujer, las autoridades confirmaron que se encontraba fuera del país y por eso se activó la notificación por medio de la Interpol.

YouTube video xSwbjxIFVY0 thumbnail

Las investigaciones arrojaron que estuvo en Argentina, Brasil y España, cumpliendo diferentes compromisos académicos y familiares. Esto, posteriormente, fue confirmado por la propia Guzmán durante la reciente entrevista.

Aunque en el diálogo decidió no decir en qué país se encontraba, tal parece que una botella de agua la dejó en evidencia y podría ser pieza clave para los investigadores del caso.

Mas de Nación

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Zulma Guzmán, mujer señalada de matar a dos niñas tras envenenarlas con talio.

El detalle que pocos vieron en entrevista de Zulma Guzmán y que podría delatarla: todo quedó en video que podría ser clave

La estudiante fallecida, María Fernanda Londoño Jiménez.

Conmovedor video: a una joven del Liceo Antioqueño de Bello le cantaron la canción de cumpleaños en medio de su velorio

HELICÓPTERO MI-17.

Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército

Cura presionado por las disidencias.

La desgarradora confesión del alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras violento ataque de las disidencias de las Farc

Nuevo homicidio en Soledad, Atlántico.

Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

Finanzas criminales del Tren de Aragua

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

Se pronuncia empresa del bus que cayó al abismo donde fallecieron 17 personas; dio detalles del conductor y el vehículo: “Venía bien”

Atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a la Fuerza Pública.

Fiscalía investigará falta de apoyo a policías en Buenos Aires, Cauca, tras ataque de las disidencias de las Farc

Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Noticias Destacadas