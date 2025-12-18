Nación

Se conoce la primera foto de Zulma Guzmán en Reino Unido, mujer señalada de matar a dos niñas con talio en Bogotá

La imagen es de cuando la mujer ingresó a Reino Unido, donde finalmente fue capturada.

Zulma Guzmán Castro, mujer acusada de asesinar a dos menores de edad con talio.
Zulma Guzmán Castro, mujer acusada de asesinar a dos menores de edad con talio.

En las últimas horas, se conoció la primera foto de Zulma Guzmán, señalada de matar a dos niñas con talio en Bogotá, en su ingreso a Reino Unido. La mujer fue detenida en este país tras la circular de Interpol y después de ser rescatada del río Támesis, ubicado en la ciudad de Londres.

Según se ha podido conocer, la imagen, revelada por Noticias Caracol, corresponde al último ingreso que hizo la empresaria a la nación europea. El reporte de las autoridades de ese país indica que esto ocurrió el 11 de noviembre, fecha en la que habría entrado a Inglaterra.

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.
Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Al parecer, de acuerdo con las investigaciones, Guzmán pasó por Argentina, Brasil y España, hasta que finalmente llegó a esta nación, donde se estaba escondiendo tras la orden de captura que se emitió en su contra.

Zulma Guzmán Castro, capturada en Londres: ‘The Sun’ revela cómo fue hallada “en peligro en el puente de Battersea”

Allí, la mujer tuvo que ser rescatada del río Támesis, aunque se desconocen las circunstancias en las que ocurrió esto, ya que algunas informaciones señalan un supuesto intento de suicidio, pero esto no se ha confirmado de manera oficial.

Algunas habitantes de la zona avisaron sobre alguien que se encontraba en “situación de peligro” en el agua, muy cerca del Puente de Battersea, en el suroeste de la capital británica.

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 a. m. y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, indicó el reporte de las autoridades.

Capturan en Londres a Zulma Guzmán, acusada de matar a dos niñas con talio en Bogotá

Por el momento se sabe que Guzmán permanece bajo observación médica y, una vez se recupere completamente, será puesta en su totalidad bajo custodia policial. De hecho, también se conoció que el Tribunal de Magistrados de Westminster, a principios de esta semana, emitió una orden de arresto en su contra.

Por lo mismo, en los próximos días deberá comparecer ante la justicia británica en una audiencia de extradición o deportación a Colombia. Aquí, las autoridades la solicitan por la muerte de estas dos niñas, cuyo deceso se produjo después de consumir frambuesas que fueron envenenadas con talio.

Fuentes cercanas al caso le precisaron a SEMANA que la empresaria será judicializada por el delito de homicidio agravado. El Ministerio de Justicia trabaja en los trámites necesarios para lograr que sea enviada al país lo más rápido posible.

