Zulma Guzmán Castro, señalada del homicidio de las niñas con talio, está hospitalizada. ¿Qué viene para la mujer?

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar a tres niñas en el norte de Bogotá, a través de un domicilio de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, fue capturada en Reino Unido y arranca el proceso para su extradición.

Se trata de una empresaria que sostuvo una relación “clandestina” con el papá de una niña víctima del veneno. La Fiscalía logró establecer que Guzmán salió de Colombia unos días después del crimen en Bogotá. El reporte de Migración indicó que se fue a Argentina y luego a Europa.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de "clandestina", con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Desde el ente acusador advierten que las autoridades de Reino Unido confirmaron que la mujer fue identificada y que se encuentra en un centro asistencial, tras una compleja situación de salud. Se espera que, una vez le den de alta, arranquen todos los trámites para la extradición de Zulma Guzmán Castro a Colombia.

“La notificación roja de Interpol no se ha hecho efectiva, en el entendido de que se encuentra en un centro asistencial. Tan pronto supere sus dificultades de salud, le den de alta y se pueda notificar el requerimiento internacional por parte de las autoridades británicas, la Fiscalía General de la Nación formalizará pedido de extradición para que atienda en Colombia la investigación que se sigue en su contra”, informó la Fiscalía.

En el país, Guzmán tiene una orden de captura. Fue vinculada formalmente a la investigación por el homicidio de las dos niñas en el norte de Bogotá a través del envenenamiento con talio. La Fiscalía avanzó de manera pronta en la investigación y logró determinar la presunta responsabilidad que tendría la mujer.

Algunas versiones extraoficiales advierten que la mujer fue identificada por autoridades de Reino Unido cuando pretendía quitarse la vida, lanzándose a un río. En ese momento, fue cuando evitaron la tragedia y al percatarse lograron establecer que en su contra corría una circular roja con orden de detención internacional.

Fuentes del ente acusador explicaron que mientras ella se encuentre inconsciente y en un centro asistencial, no es posible notificarle la orden de captura internacional. Será necesario esperar a que recupere su estado de salud y continuar con los trámites de notificación, también de solicitud de extradición formal a Colombia.

En el país, se advierte que sería responsable del homicidio de las dos menores y las graves lesiones a otra niña, aparentemente en un crimen pasional. Sería ella la encargada de enviar las frambuesas con chocolate al apartamento donde se encontraban las niñas en una tarde de juego. La Fiscalía tiene todo el material probatorio para la imputación de cargos y pedir cárcel en su contra.