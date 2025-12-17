Nación

Zulma Guzmán Castro, señalada del homicidio de las niñas con talio, está hospitalizada. ¿Qué viene para la mujer?

La Fiscalía pedirá su extradición a las autoridades de Reino Unido por el delito de homicidio.

César Jiménez Flechas

17 de diciembre de 2025, 8:16 p. m.
Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad.
Este hombre quedó grabado en una cámara de seguridad. Foto: Capture de video de Noticias Caracol

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar a tres niñas en el norte de Bogotá, a través de un domicilio de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, fue capturada en Reino Unido y arranca el proceso para su extradición.

Se trata de una empresaria que sostuvo una relación “clandestina” con el papá de una niña víctima del veneno. La Fiscalía logró establecer que Guzmán salió de Colombia unos días después del crimen en Bogotá. El reporte de Migración indicó que se fue a Argentina y luego a Europa.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Desde el ente acusador advierten que las autoridades de Reino Unido confirmaron que la mujer fue identificada y que se encuentra en un centro asistencial, tras una compleja situación de salud. Se espera que, una vez le den de alta, arranquen todos los trámites para la extradición de Zulma Guzmán Castro a Colombia.

“La notificación roja de Interpol no se ha hecho efectiva, en el entendido de que se encuentra en un centro asistencial. Tan pronto supere sus dificultades de salud, le den de alta y se pueda notificar el requerimiento internacional por parte de las autoridades británicas, la Fiscalía General de la Nación formalizará pedido de extradición para que atienda en Colombia la investigación que se sigue en su contra”, informó la Fiscalía.

