Arrancó proceso de extradición contra Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

La mujer fue capturada en Londres al confirmar que en su contra existía una circular Roja de Interpol.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 8:17 p. m.
Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)
Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

La tragedia de tres niñas envenenadas con talio en Bogotá, aparentemente como parte de un crimen pasional en el que participó, según la Fiscalía, Zulma Guzmán Castro, arranca con un nuevo capítulo: la extradición de esta mujer desde el Reino Unido hasta Colombia.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que iniciaron los trámites para lograr la extradición de esta mujer con una orden de captura en Colombia y por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía tiene un listado de pruebas en su contra para imputarle cargos por el asesinato de dos niñas y las lesiones a otra menor.

YouTube video RiltmhsdJ8M thumbnail

Zulma Guzmán Castro sostuvo una relación “clandestina” con el papá de una de las menores y, aparentemente, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, planeó envenenar a los hijos de su supuesta pareja, pero terminó asesinando a dos niñas que en la tarde de ese viernes se encontraron para una tarde de juegos.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comenzó una maestría en periodismo”, señala el mensaje que, según los investigadores, redactó Zulma en un supuesto mensaje a sus conocidos.

La investigación de la Fiscalía reveló que Guzmán Castro salió de Colombia una semana después de confirmarse la muerte de dos menores, tomó un avión rumbo a Argentina y allí estuvo por varios días; luego se desplazó a Brasil, España y finalmente llegó al Reino Unido. Ella aseguró que se encontraba adelantando estudios de maestría en periodismo.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.
Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de "clandestina", con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

La mujer fue ubicada por autoridades en Londres luego de advertir, según versiones preliminares, que trató de suicidarse en el río Támesis. La rescataron, la llevaron a un centro asistencial y fue allí donde descubrieron que en su contra hay una circular roja de Interpol con orden de captura inmediata.

En Colombia, las autoridades advirtieron que la mujer estaba inconsciente y esperaban el parte médico para continuar con los trámites necesarios y lograr su extradición al país. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que la mujer fue dada de alta, por lo que se anticipa la solicitud formal de extradición al Reino Unido.

“Me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo, me acusan, me imagino, pues tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”, señala el mensaje, supuestamente enviado por Zulma Guzmán.

Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

Los elementos de pruebas recaudados por la Fiscalía incluyen videos de seguridad y declaraciones que advierten, en grado de inferencia razonable de autoría o participación, que fue Zulma Guzmán Castro la encargada de envenenar las frambuesas con chocolate que luego envió a través de un domiciliario a la casa donde se encontraban las niñas.

“La notificación roja de Interpol no se ha hecho efectiva, en el entendido de que se encuentra en un centro asistencial. Tan pronto supere sus dificultades de salud, le den de alta y se pueda notificar el requerimiento internacional por parte de las autoridades británicas, la Fiscalía General de la Nación formalizará pedido de extradición para que atienda en Colombia la investigación que se sigue en su contra”, informó la Fiscalía.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.
Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.

Será en audiencias preliminares donde la Fiscalía expondrá en detalle los elementos de prueba y las evidencias que corren en contra de la mujer para dejarla como presunta responsable del homicidio de las dos niñas y solicitar una medida de aseguramiento en su contra, por supuesto en una cárcel.

