Interpol destapó detalles del caso Zulma Guzmán, sospechosa de matar a dos niñas con talio: este será el tiempo que tardará su extradición

El pasado miércoles 17 de diciembre, medios ingleses empezaron a reportar que en aguas del río Támesis, en Londres, había sido rescatada una mujer que, al parecer, se habría intentado quitar la vida.

Tras ser asistida e identificada por las autoridades londinenses, lograron establecer que se trataba de Zulma Guzmán, quien era buscada en el mundo con circular roja de Interpol por su presunta responsabilidad en la muerte con talio de dos niñas en Bogotá, en hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril del año en curso.

Ahora, cuando han pasado pocos días de la captura de Guzmán en Inglaterra, desde Interpol entregaron algunos detalles sobre este sonado caso.

En entrevista con La FM, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, destapó cómo fue el seguimiento a Guzmán.

De acuerdo con Alfonso Sanabria, si bien Guzmán había estado en varios países tras salir de Colombia, ya se sabía que estaba en Inglaterra.

A través de datos técnicos, los investigadores lograron establecer que Guzmán “estuvo en Argentina, que posteriormente fue a Brasil, y que de Brasil viajó hacia España. Luego, llegó a Inglaterra”.

Esta es la primera imagen que se reveló de Zulma Guzmán desde su llegada a Inglaterra, país donde fue capturada. Foto: Noticias Caracol Foto: Noticias Caracol

Por lo tanto, según dijo a La FM el director de Investigación Criminal e Interpol, las autoridades tan solo estaban a la espera de que Guzmán diera espacio para ser capturada en Inglaterra.

“El segundo momento es lo que permitió la ubicación de esta persona con nuestros homólogos de Inglaterra, que era una información que ya la veníamos trabajando, que veníamos interactuando de manera permanente desde días anteriores. Estábamos realmente era a la espera de que fuera observada por parte de los policías de Inglaterra”, destacó el oficial, en el medio citado anteriormente.

Sobre Guzmán, Alfonso Sanabria dijo que en estos momentos se encuentra bajo custodia de las autoridades de Londres, “a la espera de que esté en condiciones psicológicas y médicas para materializarle una orden de captura con fines de extradición”.

Por último, sobre el tiempo en que tardará la extradición de Guzmán a Colombia para que responda ante la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas con talio, el oficial aseguró en La FM que “podría durar entre dos meses hasta doce meses, dependiendo de cada una de las gestiones de cada uno de estos países que participan en el proceso de extradición”.