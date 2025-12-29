Zulma Guzmán continúa en un “delicado estado de salud”, confirma Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial.

Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores en Bogotá, permanece hospitalizada en Londres, en una condición crítica que frena los avances judiciales.
Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, ratificó este lunes que Zulma Guzmán Castro continúa bajo estrictos protocolos médicos británicos, lo que impide por ahora notificarle la circular roja de Interpol y avanzar en su extradición.
El caso, que ha conmocionado al país por su crudeza, suma semanas de incertidumbre internacional mientras las familias de las víctimas claman justicia.
La delegada para la seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, aseguró que sobre la extradición de Zulma Guzmán, principal sospechosa por el caso de envenenamiento por Talio, están a la espera de una respuesta oficial de Reino Unido, mientras avanzan las investigaciones.… pic.twitter.com/THnK0ZcWUD— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 29, 2025
Jaramillo explicó en rueda de prensa que “ya fue incluida con circular roja; en este momento recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y Reino (Unido) la protege el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado”.
La funcionaria de la Fiscalía confirmó además: “Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del ministerio apostilladas y estamos esperando las respuestas de Reino Unido. La investigación avanza en actividades investigativas”.
Guzmán fue encontrada en el río Támesis, situación que la dejó en estado grave tras ser rescatada por la Policía Marítima británica. Alertas de Interpol sobre sus movimientos previos en varias ciudades elevan el temor a una fuga, aunque su hospitalización la mantiene bajo vigilancia. La orden de captura internacional salió en octubre, respaldada por la Cancillería, y el pedido de extradición ya radicado espera respuesta oficial.
Jaramillo afirmó que la empresaria se encuentra en un “delicado estado de salud” y “Reino Unido nos dio una certificación que (confirma que) está en un estado de salud delicado”.
De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, Guzmán se encuentra bajo el amparo de la ley de salud mental del país europeo, lo que puede extenderse por hasta 28 días.
Durante este tiempo, no comparecería ante el Tribunal de Westminster, instancia que es necesaria para que se pueda llevar a cabo su extradición a Colombia. Una vez reciba el alta médica, esto se podrá hacer.