Nación

Fiscalía revela que Zulma Guzmán atraviesa “problemas de salud bastante graves” y da detalles sobre su extradición

Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, dio detalles sobre el proceso de extradición de la empresaria colombiana, principal sospechosa en el caso de envenenamiento por talio.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 5:43 p. m.
Zulma Guzmán continúa en un “delicado estado de salud”, confirma Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial.
Zulma Guzmán continúa en un “delicado estado de salud”, confirma Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial. Foto: Capturas de pantalla: YouTube Focus Noticias / X @bluradioco

Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores en Bogotá, permanece hospitalizada en Londres, en una condición crítica que frena los avances judiciales.

Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, ratificó este lunes que Zulma Guzmán Castro continúa bajo estrictos protocolos médicos británicos, lo que impide por ahora notificarle la circular roja de Interpol y avanzar en su extradición.

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

El caso, que ha conmocionado al país por su crudeza, suma semanas de incertidumbre internacional mientras las familias de las víctimas claman justicia.​

Jaramillo explicó en rueda de prensa que “ya fue incluida con circular roja; en este momento recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y Reino (Unido) la protege el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado”.

Bogotá

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Nación

Desmantelan red que vendía expedientes judiciales: cobraban hasta $1.000 millones y había miembros de la Dijín y el CTI

Cúcuta

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Nación

Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Nación

Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

Nación

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

Nación

Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia este lunes 29 de diciembre

Nación

Caso Zulma Guzmán en Reino Unido: así avanza el proceso de extradición para que vuelva a Colombia por el asesinato de dos niñas

Nación

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

Nación

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

La funcionaria de la Fiscalía confirmó además: “Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del ministerio apostilladas y estamos esperando las respuestas de Reino Unido. La investigación avanza en actividades investigativas”.

El detalle que pocos vieron en entrevista de Zulma Guzmán y que podría delatarla: todo quedó en video que podría ser clave
Zulma Guzmán confirmó que sí compró frambuesas: contó para qué las usaba y cómo se enteró de la muerte de las dos niñas

Guzmán fue encontrada en el río Támesis, situación que la dejó en estado grave tras ser rescatada por la Policía Marítima británica. Alertas de Interpol sobre sus movimientos previos en varias ciudades elevan el temor a una fuga, aunque su hospitalización la mantiene bajo vigilancia. La orden de captura internacional salió en octubre, respaldada por la Cancillería, y el pedido de extradición ya radicado espera respuesta oficial.​​

Jaramillo afirmó que la empresaria se encuentra en un “delicado estado de salud” y “Reino Unido nos dio una certificación que (confirma que) está en un estado de salud delicado”.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.
Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. Foto: SEMANA
Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, Guzmán se encuentra bajo el amparo de la ley de salud mental del país europeo, lo que puede extenderse por hasta 28 días.

Durante este tiempo, no comparecería ante el Tribunal de Westminster, instancia que es necesaria para que se pueda llevar a cabo su extradición a Colombia. Una vez reciba el alta médica, esto se podrá hacer.

Mas de Nación

.

Defensora del Pueblo, Iris Marín, habla de la falta de pago a 4.200 abogados que ejercen como defensores públicos: “Tristeza general”

Zulma Guzmán continúa en un “delicado estado de salud” confirma Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial

Fiscalía revela que Zulma Guzmán atraviesa “problemas de salud bastante graves” y da detalles sobre su extradición

Muerte de mujer al interior de centro comercial Santafé.

Tragedia de fin de año en centro comercial Santafé: mujer murió en extrañas circunstancias; esto se sabe

Estos son algunos de los sujetos señalados de estar involucrados en el entramado de corrupción.

Desmantelan red que vendía expedientes judiciales: cobraban hasta $1.000 millones y había miembros de la Dijín y el CTI

Este fue el uniformado asesinado en las últimas horas.

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.

Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Estos son los hombres involucrados en los robos.

Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

Paro Nacional marcha pacífica estudiantes enfermería y medicina

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

Pese al clima asoleado, se espera la presencia de lluvias esporádicas acompañadas de fuertes vientos

Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia este lunes 29 de diciembre

El nuevo comandante del Ejército Nacional, Royer Gómez Herrera; el comandante general de las FF.MM., Hugo Alejandro López Barreto; y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Carlos Fernando Silva Rueda.

Expertos advierten sobre los principales retos que tendrá la nueva cúpula militar en un año electoral clave para Colombia

Noticias Destacadas