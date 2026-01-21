Abogado de Juan de Bedout revela detalles de su declaración por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio. Habla de la exesposa

Este martes, la Fiscalía escuchó por segunda vez a Juan de Bedout. Se trata del papá de una de las niñas fallecidas por envenenamiento por talio, tras ingerir unas frambuesas, supuestamente enviadas por Zulma Guzmán. La mujer, sobre quien se expidió una orden de captura de Interpol, está arrestada en Londres, y pedida en extradición por las autoridades colombianas. Guzmán había tenido hace años una relación extramatrimonial con De Bedout.

La diligencia en la que la Fiscalía escuchó nuevamente el relato de Juan de Bedout duró un par de horas. El hombre ya había rendido una declaración inicial apenas sucedió la tragedia. Pero hoy se conocen nuevos elementos del caso y ya existe la identificación de quién sería el responsable y las personas que intervinieron en el envío de las frambuesas.

De Bedout estuvo siempre acompañado por su abogado, Fabio Humar. En diálogo con SEMANA, el penalista aseguró que se trató de una diligencia tranquila en la que su cliente respondió a todos los cuestionamientos. “El doctor De Bedout siempre ha colaborado con la justicia, y en esa medida acudió a un nuevo llamado que le hizo la fiscal para que en su calidad de testigo diera más detalles sobre algunos puntos y hechos que aún son materia de investigación. Eso fue todo".

Zulma Guzmán tuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout. Foto: Colprensa

Humar explica que De Bedout fue llamado de nuevo, pues “en la medida en que avanza la investigación, se deben ir aclarando algunos puntos y disipando algunas dudas. Eso fue lo que pasó ayer. Realmente, no hay nada novedoso; es el testimonio de una víctima directa de unos hechos muy dolorosos, que debe detallar y precisar algunas cosas".

El penalista le confirmó a SEMANA que la Fiscalía “tiene, en este momento, varias líneas de investigación”. Una de ellas apunta a dilucidar las razones de la muerte de la mamá de la niña, Alicia Graham, hace unos años. “La señora Alicia murió de cáncer, cosa muy lamentable. Eso fue lo que realmente sucedió”, aseguró el penalista, que aclaró que en todas esas líneas de investigación “mi cliente ha colaborado, y así lo seguirá haciendo”.

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio falleció en 2021 luego de una batalla contra cáncer de seno y un presunto envenenamiento por talio. Foto: Captura de pantalla YouTube Los Informantes

Otro elemento importante que le entregó De Bedout este martes a la Fiscalía fueron los resultados de los exámenes de laboratorios que prueban que “otros miembros de la familia también tienen talio en su cuerpo”. Allí no solo está el señor De Bedout, sino también su hijo Martín, que ingirió las frambuesas esa tarde con las niñas. El joven, según Humar, está en franca recuperación.

Sobre la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, que fue uno de los temas de la diligencia, Humar aseguró: “Mi cliente ha dado los detalles de un sinnúmero de eventos en los últimos años, para que la Fiscalía pueda avanzar en diferentes vías”.