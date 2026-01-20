Empresario Juan de Bedout rindió declaración ante la Fiscalía por la investigación de la muerte de niñas envenenadas con talio

En la mañana de este 20 de enero, el empresario Juan de Bedout rindió su declaración ante la Fiscalía General en medio de la investigación que se adelanta por la muerte de su hija y de su amiga tras consumir unas frambuesas envenenadas con talio.

El empresario rindió de manera presencial su declaración ante el fiscal del caso en compañía de su abogado, el penalista Fabio Humar.

Habla Zenaida Pava Vargas, la mujer que habría enviado las frambuesas envenenadas de parte de Zulma Guzmán; los detalles aquí

Fuentes cercanas al caso indicaron que el empresario detalló la forma en cómo se enteró de la entrega del domicilio, las acciones que se adelantaron cuando su hija y su amiga ―que se encontraba en su apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá― empezaron a mostrar molestias. Así como lo ocurrido con su esposa, quien también presentó rastros de talio en su cuerpo tras su fallecimiento en el año 2021.

El pasado 30 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que iba a reabrir la investigación por el posible envenenamiento con talio de Alicia Graham Sardi, madre de una de las dos menores fallecidas en abril de 2025, tras consumir frambuesas contaminadas.

El 25 de octubre, un juez de Bogotá ordenó la captura e Interpol emitió una circular roja contra Zulma Guzmán Castro, la principal señalada por el doble homicidio, quien permanece hospitalizada en Londres, Reino Unido, por su delicado estado de salud, tras un presunto intento de suicidio en el río Támesis.

Según el documento de la Fiscalía, entre las evidencias que relacionan a Guzmán con el crimen figura que intentó “ubicar un GPS en el vehículo del señor Juan de Bedout sin su conocimiento y consultó a un clarividente para saber por qué razón, si la esposa de su amante había fallecido, él no quería continuar con la relación sentimental”.

Guzmán, empresaria colombiana, es acusada de gestionar la entrega de las frambuesas envenenadas en la casa de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y con quien mantuvo una relación extramatrimonial.

En las últimas horas, se conoció la declaración del domicilio que llevó el pedido hasta la vivienda del empresario.

En desarrollo...