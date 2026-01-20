Habla Zenaida Pava Vargas, la mujer que habría enviado las frambuesas envenenadas de parte de Zulma Guzmán; los detalles aquí

En el crimen de las niñas del colegio Los Nogales hay varias piezas que se van armando. Una de ellas es la historia de quién envió las frambuesas con talio a la casa de la familia De Bedout, donde las tres estudiantes de bachillerato compartían la tarde.

Las investigaciones apuntan a Zenaida Pava Vargas, una mujer que fue identificada en el relato del domiciliario que realizó esa diligencia.

En una conversación con el diario El Tiempo, la mujer reivindicó su inocencia. “Yo soy una mujer de 63 años, trabajadora, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver, me están inculpando de algo que yo en la vida sería capaz de hacer”, dijo.

Pava Vargas incluso aseguró que no tenía ni idea de quién era Zulma Guzmán. “Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta, yo no soy una mujer de círculos sociales de ninguna índole, yo no comparto con nadie más”, le dijo a ese diario.

El periódico también se comunicó con Álvaro Pava, abogado y hermano de Zenaida. El penalista aseguró que cree que detrás de los señalamientos hay una vendetta.

“Para la fecha de los envíos de las frambuesas, mi hermana no estaba en Colombia. Hace tres años que salió del país y ahora vive en el extranjero”, detalló.

El nombre de Zenaida fue revelado por Caracol Radio. El noticiero del mediodía publicó el testimonio del domiciliario, quien narró que recogió el paquete en un “edificio chiquito de tres pisos, de color blanco, con puertas de vidrio”.

El domiciliario aseguró que una mujer con cabello blanco, gafas y vestimenta formal, descendió. Se identificó como Zenaida Vargas Pava y le entregó el paquete. El pago se hizo en efectivo.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación. Ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, explicó el domiciliario, en el relato publicado por Caracol Radio.

La captura de Zulma Guzmán

El proceso por la muerte de las estudiantes avanza. Guzmán fue encontrada en las aguas del río Támesis el pasado 16 de diciembre. Para ese momento, la mujer ya tenía una orden de captura de Interpol.

El comandante contó hace poco la sorpresa que se llevó cuando, después de haber emprendido el operativo de rescate, descubrió que la mujer estaba siendo buscada por la muerte de dos niñas. El hombre relató cómo le pareció extraño que, en esas aguas heladas, “una señora que estaba bastante ansiosa por no ser recuperada… decidida a no recibir ayuda”.

Guzmán fue llevada a una unidad siquiátrica, donde estuvo en tratamiento un par de semanas. El pasado 6 de enero, finalmente, fue arrestada.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, solicitó formalmente la extradición de Guzmán. El portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) le confirmó al diario The Daily Mail, de Londres, que “Zulma Guzmán Castro, de 54 años, fue arrestada hoy por agentes de la Unidad Nacional de Extradición de la NCA. Castro, buscada por las autoridades colombianas por asesinato e intento de asesinato, fue arrestada en la zona W10 de Londres”.