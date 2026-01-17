El comandante que vigila el río Támesis, en Londres, narró cómo rescató a Zulma Guzmán, señalada del envenenamiento de dos niñas en Bogotá con talio. El hombre recibió la llamada para el rescate y se fue veloz en la lancha cuando vio a la mujer chapoteando como “un pequeño pájaro intentando volar fuera del agua”. El rescate era difícil porque las aguas estaban heladas y fue hecho por un experiodista, un excartero, un exsoldado y un magnate empresario que forman parte de ese cuerpo. Pero al lograr sacarla se llevaron una sorpresa: “Una señora que estaba bastante ansiosa por no ser recuperada… decidida a no recibir ayuda”. Fue solo horas después que se enteró de que la mujer estaba acusada del asesinato de dos niñas y que la buscaba Interpol.
CONFIDENCIALES
El comandante que vigila el río Támesis, en Londres, narró cómo rescató a Zulma Guzmán; estos son los detalles
Un rescate en aguas heladas del Reino Unido terminó revelando un caso que ya buscaba Interpol.
17 de enero de 2026, 7:02 a. m.
Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra) Foto: Foto del video del programa y de Getty, respectivamente