El comandante que vigila el río Támesis, en Londres, narró cómo rescató a Zulma Guzmán; estos son los detalles

El comandante que vigila el río Támesis, en Londres, narró cómo rescató a Zulma Guzmán, señalada del envenenamiento de dos niñas en Bogotá con talio. El hombre recibió la llamada para el rescate y se fue veloz en la lancha cuando vio a la mujer chapoteando como “un pequeño pájaro intentando volar fuera del agua”. El rescate era difícil porque las aguas estaban heladas y fue hecho por un experiodista, un excartero, un exsoldado y un magnate empresario que forman parte de ese cuerpo. Pero al lograr sacarla se llevaron una sorpresa: “Una señora que estaba bastante ansiosa por no ser recuperada… decidida a no recibir ayuda”. Fue solo horas después que se enteró de que la mujer estaba acusada del asesinato de dos niñas y que la buscaba Interpol.