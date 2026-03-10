Leaders League destacó a Fabio Humar como uno de los líderes en dos áreas del derecho

La calificadora de firmas de abogados, la francesa Leaders League, ha publicado un nuevo ranking de abogados en Colombia. Calificó diferentes prácticas en diferentes áreas del derecho y en litigio de derecho penal corporativo y en cumplimiento; destaca al abogado Fabio Humar en la categoría de líder.

En el área de resolución de conflictos y derecho penal, Humar comparte esa categoría con los abogados penalistas Jaime Lombana y Jaime Granados. En compliance también están en esa categoría las firmas CMS Rodríguez-Azuero y Diaz Reus & Targ LLP.

Las cuatro oficinas de abogados penalistas que quedaron de número 1 del ‘ranking’ Legal 500

Leaders League fue fundada en 1996 en París y es una agencia internacional de calificación y servicios empresariales. La empresa asegura que “se especializan en la elaboración de rankings y estudios de mercado que cubren toda la cadena empresarial y sirven como una guía actualizada y esencial para navegar en los mercados internacionales”.