Las cuatro oficinas de abogados penalistas que quedaron de número 1 del ‘ranking’ Legal 500

La firma de Fabio Humar tiene además la insignia por satisfacción de sus clientes. Los dos abogados del expresidente Uribe, Jaime Lombana y Jaime Granados, aparecen también.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 5:06 p. m.
Abogados Fabio Humar, Mauricio Pava, Jaime Granados y Jaime Lombana
Los abogados Fabio Humar, Mauricio Pava, Jaime Granados y Jaime Lombana. | Foto: SEMANA /Getty Images

Legal 500 es uno de los rankings de abogados más prestigiosos del mundo. Fue fundado por John Pritchard en 1987, buscando guiar a los clientes de todo el planeta para encontrar los juristas más adecuados para sus casos.

Contexto: Así quedó el ‘ranking’ de las mejores firmas de abogados en Colombia. Esta es la ‘Banda 1′

Desde hace años, la plataforma de datos es optimizada con inteligencia artificial y, con base en diferentes registros, analiza los bufetes de abogados en más de 100 países del mundo.

Jaime Lombana
Los penalistas Jaime Lombana y Jaime Granados, abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, están en la Banda 1 de la medición de Legal 500. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En Colombia, Legal 500 acaba de publicar un nuevo listado. En la categoría de los penalistas (Compliance and white-collar crime), hay cuatro que están en el número 1: se trata de la firma de Fabio Humar, Jaime Granados, Jaime Lombana y Mauricio Pava. Humar tiene una insignia adicional por satisfacción de sus clientes.

