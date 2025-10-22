Las cuatro oficinas de abogados penalistas que quedaron de número 1 del ‘ranking’ Legal 500

Legal 500 es uno de los rankings de abogados más prestigiosos del mundo. Fue fundado por John Pritchard en 1987, buscando guiar a los clientes de todo el planeta para encontrar los juristas más adecuados para sus casos.

Desde hace años, la plataforma de datos es optimizada con inteligencia artificial y, con base en diferentes registros, analiza los bufetes de abogados en más de 100 países del mundo.

Los penalistas Jaime Lombana y Jaime Granados, abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, están en la Banda 1 de la medición de Legal 500. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA