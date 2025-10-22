CONFIDENCIALES
Las cuatro oficinas de abogados penalistas que quedaron de número 1 del ‘ranking’ Legal 500
La firma de Fabio Humar tiene además la insignia por satisfacción de sus clientes. Los dos abogados del expresidente Uribe, Jaime Lombana y Jaime Granados, aparecen también.
Legal 500 es uno de los rankings de abogados más prestigiosos del mundo. Fue fundado por John Pritchard en 1987, buscando guiar a los clientes de todo el planeta para encontrar los juristas más adecuados para sus casos.
Desde hace años, la plataforma de datos es optimizada con inteligencia artificial y, con base en diferentes registros, analiza los bufetes de abogados en más de 100 países del mundo.
En Colombia, Legal 500 acaba de publicar un nuevo listado. En la categoría de los penalistas (Compliance and white-collar crime), hay cuatro que están en el número 1: se trata de la firma de Fabio Humar, Jaime Granados, Jaime Lombana y Mauricio Pava. Humar tiene una insignia adicional por satisfacción de sus clientes.