Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Siguen las investigaciones en el caso de Zulma Guzmán Castro, quien es señalada de envenenar a dos menores de edad con talio en frambuesas en Bogotá, a mediados del año 2025.

Mientras esta mujer está arrestada en Londres luego de que se le expidió una orden de captura de Interpol, y fue pedida en extradición por las autoridades colombianas, este 21 de enero se conoció el dictamen de toxicología de las niñas que murieron tras ingerir este producto.

Noticias RCN conoció en exclusiva el análisis forense que está en poder de la Fiscalía General de la Nación, donde se estudiaron tres alimentos que consumieron las menores el 3 de abril de 2025 antes de morir.

Ese día, las jóvenes habían ingerido galletas y café, donde el dictamen reveló que: “En la muestra descrita como ‘galletas horneadas’ analizada no se detectaron las sustancias investigadas. En la sustancia café analizada no se detectaron las sustancias investigadas”.

Se evidenció una alta cantidad de talio. Foto: Pexels

Por el contrario, en el estudio analizado en las frambuesas cubiertas de chocolates que habría enviado Zulma Guzmán mediante un domiciliario a las niñas, se evidenció una alta cantidad de talio.

“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada, se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l). En la muestra de contenido gástrico analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l)”, detalla el análisis conocido por el mencionado medio.

Un experto en el tema explicó qué tan peligroso y efectivo pudo haber sido el talio en el cuerpo de las menores tras el estudio del dictamen de toxicología.

“A nivel médico-legal podemos demostrar que las concentraciones superiores a 6 mg de talio pueden llegar a ser mortales, de manera inmediata, a pesar de que 1 g hacia adelante se considera extremadamente tóxico”, dijo Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal en Noticias RCN.