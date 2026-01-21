Nación

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Se estudiaron tres alimentos que consumieron las menores antes de morir.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de enero de 2026, 9:18 p. m.
Zulma Guzmán Castro está arrestada en Londres luego de que se le expidió una orden de captura de Interpol.
Zulma Guzmán Castro está arrestada en Londres luego de que se le expidió una orden de captura de Interpol. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Siguen las investigaciones en el caso de Zulma Guzmán Castro, quien es señalada de envenenar a dos menores de edad con talio en frambuesas en Bogotá, a mediados del año 2025.

Mientras esta mujer está arrestada en Londres luego de que se le expidió una orden de captura de Interpol, y fue pedida en extradición por las autoridades colombianas, este 21 de enero se conoció el dictamen de toxicología de las niñas que murieron tras ingerir este producto.

Abogado de Juan de Bedout revela detalles de su declaración por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio. Habla de la exesposa

Noticias RCN conoció en exclusiva el análisis forense que está en poder de la Fiscalía General de la Nación, donde se estudiaron tres alimentos que consumieron las menores el 3 de abril de 2025 antes de morir.

Ese día, las jóvenes habían ingerido galletas y café, donde el dictamen reveló que: “En la muestra descrita como ‘galletas horneadas’ analizada no se detectaron las sustancias investigadas. En la sustancia café analizada no se detectaron las sustancias investigadas”.

Nuevo giro en el caso de las niñas envenenadas con talio en Bogotá; familiares también presentan rastros del tóxico
Se evidenció una alta cantidad de talio. Foto: Pexels

Por el contrario, en el estudio analizado en las frambuesas cubiertas de chocolates que habría enviado Zulma Guzmán mediante un domiciliario a las niñas, se evidenció una alta cantidad de talio.

“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada, se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l). En la muestra de contenido gástrico analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l)”, detalla el análisis conocido por el mencionado medio.

Ella es Zenaida Vargas, la mujer que aparece en la entrega de las frambuesas con talio del caso Zulma Guzmán

Un experto en el tema explicó qué tan peligroso y efectivo pudo haber sido el talio en el cuerpo de las menores tras el estudio del dictamen de toxicología.

“A nivel médico-legal podemos demostrar que las concentraciones superiores a 6 mg de talio pueden llegar a ser mortales, de manera inmediata, a pesar de que 1 g hacia adelante se considera extremadamente tóxico”, dijo Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal en Noticias RCN.

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

