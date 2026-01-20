Salen a la luz las conversaciones que habrían tenido Zenaida y el domiciliario para entregar las frambuesas envenenadas con talio

Tras conocerse que Zenaida Pava Vargas podría estar vinculada a la entrega de las frambuesas envenenadas con talio, se dieron a conocer este martes 20 de enero conversaciones por WhatsApp entre el domiciliario que habría llevado los dulces y la mujer.

Esos mensajes, a los que tuvo acceso Noticias RCN, corresponden a la coordinación y confirmación de la entrega del paquete que posteriormente llegó al apartamento de la familia De Bedout, donde fallecieron dos menores el año pasado.

Los chats, que forman parte de la investigación, muestran el diálogo que sostuvieron ambos:

3 de abril de 2025, 7:13 p.m.

Mujer (presumiblemente Vargas): Buenas.

Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.

Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.

Domiciliario: Tranquila, yo espero.

4 de abril de 2025, 10:24 a.m.

Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

Mujer: Hola, sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo la hago.

Según la investigación, el monto acordado por la entrega habría sido de 12.000 pesos. La transferencia se habría realizado desde un consultorio veterinario donde semanas atrás se atendieron mascotas.

La Fiscalía analiza ese movimiento como posible vínculo con la entrega de las frambuesas.

El domiciliario había descrito a la persona que le entregó el paquete como una mujer de cabello blanco, con gafas y vestimenta formal, que se habría identificado como Zenaida Vargas Pava. Según su relato, la entrega se hizo en efectivo y con instrucciones clave: “Deje así y ya”.

Zenaida Pava Vargas, sin embargo, ha negado toda participación. En una carta remitida formalmente a la Fiscalía, afirmó que su nombre y foto fueron difundidos “de manera irresponsable y sin verificación” y solicitó información sobre si existe alguna investigación penal en su contra, incluyendo el número de Fiscalía, la unidad responsable y todo lo relacionado, para poder presentarse ante la autoridad.

La mujer, además, dijo al diario El Tiempo que es una mujer de 63 años, trabajadora y que no tiene nada que ocultar. “Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver”, declaró. y reiteró que no conoce a Zulma Guzmán, quien es señalada como presunta determinadora del doble homicidio de las menores.

Álvaro Pava, abogado y hermano de Zenaida, señaló, por su parte, que su hermana reside en el extranjero desde hace tres años y que, para la fecha del envío de las frambuesas, no se encontraba en Colombia.

Además, recordó que vendió hace cerca de ocho años un local de comidas que tuvo en la terminal de transporte de Salitre, en Bogotá.