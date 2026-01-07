Nación

Esta es la cárcel en la que estará Zulma Guzmán en Reino Unido: así es por dentro la prisión de mujeres más grande de Europa

La empresaria fue enviada a este sitio mientras que se realiza el trámite y se avala su extradición a Colombia.

Redacción Nación
7 de enero de 2026, 12:45 p. m.
Zulma Guzmán y la cárcel de HMP Bronzefield.
Zulma Guzmán y la cárcel de HMP Bronzefield. Foto: Foto 1: Shark Tank / Foto 2: Getty Images

Un nuevo episodio se suma ahora al caso de Zulma Guzmán, la mujer que es señalada de matar a dos niñas tras envenenarlas con talio. Finalmente, se formalizó su arresto este lunes, 6 de enero, y fue enviada a una cárcel en Reino Unido.

La decisión se tomó después de que fuera dada de alta por parte del personal médico que la estaba atendiendo. La hoy procesada se encontraba en un hospital tras ser rescatada del río Támesis, razón por la que fue cobijada con la Ley de Salud Mental, pero todo cambió en las últimas horas.

Esta es la cárcel en la que estará detenida la colombiana.
Esta es la cárcel en la que estará detenida la colombiana. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los especialistas dieron luz verde para que pudiera salir de la clínica y se iniciara de esta manera su proceso, con el que se espera que en las próximas semanas pueda ser extraditada a Colombia.

Zulma Guzmán fue arrestada en Londres tras salir de una unidad psiquiátrica y enfrenta audiencia de extradición

Mientras esto sucede y por decisión del Tribunal de Westminster, Guzmán deberá permanecer en una prisión mientras que avanzan estos trámites. De acuerdo con el medio británico The Sun, fue llevada al HMP Bronzefield, una cárcel que está ubicada a las afueras de Ashford, Surrey.

Entre otras cosas, este sitio es conocido por ser considerada la prisión femenina más grande de Europa. Se trata de una cárcel privada que fue inaugurada en 2004 y en la que únicamente se recibe a mujeres adultas y jóvenes.

Esta es considerada la prisión femenina más grande que hay en Europa.
Esta es considerada la prisión femenina más grande que hay en Europa. Foto: Getty images

De hecho, un dato llamativo es que esta es una de las tres cárceles de Inglaterra que recibe reclusas de alta seguridad, que son calificadas como ‘categoría A’ por su alta amenaza para la seguridad pública. No obstante, con el paso del tiempo también se ha utilizado como una prisión local.

Caso Zulma Guzmán: aval judicial abre el camino para imputar cargos pese a la ausencia de la señalada

Este lugar cuenta con la presencia de aproximadamente 140 agentes de custodia penitenciaria, tanto hombres como mujeres. Se calcula que tiene una capacidad para más de 500 internas.

HMP Bronzefield destaca, entre otras cosas, por sus unidades de salud mental y atención médica especializada. Por ello, es que este sitio fue el escogido para albergar a Guzmán mientras avanza el proceso de extradición.

La mujer estará allí mientras que avanza el proceso de extradición en su contra.
La mujer estará allí mientras que avanza el proceso de extradición en su contra. Foto: Getty Images

En este lugar, deberá permanecer detenida la empresaria durante su estadía en Reino Unido, mientras que las autoridades colombianas adelantan los trámites para que vuelva al país y responda por ser supuestamente la responsable de la muerte de las dos niñas envenenadas por talio en Bogotá.

