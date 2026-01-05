Caso Zulma Guzmán: aval judicial abre el camino para imputar cargos pese a la ausencia de la señalada

El caso que dio la vuelta al país y llamó la atención internacional por su gravedad dio ahora un nuevo paso procesal en Colombia: un juez autorizó la publicación de un edicto emplazatorio para intentar notificar formalmente a Zulma Guzmán, investigada por la Fiscalía por la muerte de dos menores tras el consumo de frambuesas contaminadas con talio.

Según el acta judicial, la decisión la tomó el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías durante una audiencia de emplazamiento celebrada el 16 de diciembre de 2025.

El despacho aplicó lo previsto en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal y ordenó fijar el edicto en la web de la Rama Judicial.

¿Qué es un edicto?

Un edicto es una notificación pública que se utiliza cuando no ha sido posible ubicar a una persona para citarla directamente. Su publicación permite que el proceso siga su curso y, si se cumplen los requisitos legales, que la Fiscalía solicite la declaratoria de persona ausente y avance hacia la imputación cargos. No es una condena ni una imputación ya realizada, sino un paso procesal para evitar que la investigación quede detenida.

Mientras la justicia colombiana cumple estos trámites, Zulma Guzmán fue ubicada en el Reino Unido. La mujer fue rescatada del río Támesis en Londres y trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención de las autoridades británicas, situación que ha impedido que avancen por ahora las notificaciones y el proceso de extradición a Colombia.

En paralelo, la Fiscalía ha reunido elementos que hacen parte de la investigación, entre ellos informes periciales que confirmaron la presencia de talio en los cuerpos de las víctimas.

En audiencias previas, la entidad también ha expuesto información sobre los movimientos de la investigada tras los hechos, como su salida del país y gestiones relacionadas con documentación migratoria.

En paralelo, Colombia ha buscado cooperación internacional para ubicar a Guzmán. Ya hubo emisión de una circular roja de Interpol y remisión de antecedentes y elementos probatorios a autoridades en el exterior, como parte de las gestiones relacionadas con una eventual extradición.

Con la fijación del edicto, la Fiscalía podrá presentar ante el Centro de Servicios Judiciales la solicitud de declaratoria de persona ausente y, si esta es admitida, avanzar en las actuaciones propias de la etapa de imputación.

Si la extradición llega a concretarse, la citación podría realizarse con la presencia física de Zulia; de lo contrario, el proceso continuará conforme a las figuras previstas por la ley para casos de ausencia.