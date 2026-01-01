Nación

Caso de Zulma Guzmán: indagarán nuevas características que involucran ‘afección general’ con sus huellas y doble pasaporte

Las autoridades deberán establecer si la lesión en sus dedos está relacionada o no con la manipulación de talio.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 6:14 p. m.
Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del envenenamiento con talio. Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Mientras avanza el proceso de extradición desde Londres a Colombia, se conocen nuevos detalles de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores en Bogotá.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación indagarán nuevas características que involucra sus huellas y una doble documentación de identidad.

Caso Zulma Guzmán en Reino Unido: así avanza el proceso de extradición para que vuelva a Colombia por el asesinato de dos niñas

Esto se da luego de que se hayan establecido rasgos particulares contra la empresaria de 54 años, en los que además de medir 1,70, se dio a conocer que “presenta afección general en dedos”.

Y este diario estableció que la Fiscalía ha recalcado en audiencias que entre los rasgos particulares de Zulma Guzmán, además de su 1,70 de estatura, “presenta afección general en dedos”.

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra. Foto: Noticias Caracol

Según la fiscal 100, Elsa Cristina Reyes, detalló que ese término aparece en su ficha de identificación en la página web de la Registraduría Nacional, donde aparecen sus huellas decadactilares.

Por lo tanto, las autoridades deberán establecer si la lesión en sus dedos está relacionada o no con la manipulación de talio.

Otro punto que se deberá indagar es sobre las movidas que pudo hacer esta mujer tras salir de Colombia con destino a Argentina luego de salir del país el 13 de abril de 2025, días después de la muerte de estas menores.

Guzmán Castro logró moverse con facilidad en el exterior tras tener dos pasaportes. Las autoridades investigan estos nuevos elementos.

Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, ratificó en días pasados que Zulma continúa bajo estrictos protocolos médicos británicos, lo que impide por ahora notificarle la circular roja de Interpol y avanzar en su extradición.

Jaramillo explicó en rueda de prensa que “ya fue incluida con circular roja; en este momento recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y Reino (Unido) la protege el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado”.

