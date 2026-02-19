Trump advierte a Irán de que lleguen a un “acuerdo significativo” o pasarán “cosas malas”

El presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un “acuerdo significativo” con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar en Oriente Medio.

Esta nueva amenaza se da luego de que Donald Trump anunciara el envío del superportaviones USS Gerald R. Ford a la región. Asimismo, se ha evidenciado un despliegue masivo de equipo militar estadounidense en distintas zonas de Oriente Medio.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Portaviones USS Abraham Lincoln. Foto: Captura X @CENTCOM

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

Se estima que, cuando llegue el portaviones, un tercio de la flota de la United States Navy estará desplegada frente a Irán, destacando los dos portaviones: el Ford y el USS Abraham Lincoln. De igual forma, se han desplegado aproximadamente 60 aviones de combate F-35 en distintas bases de Europa y Medio Oriente.

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Según nuevas imágenes satelitales y análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Irán está fortaleciendo varias de sus instalaciones nucleares, empleando concreto y grandes volúmenes de tierra para enterrar lugares críticos en medio de la presión militar de Estados Unidos.

Cabe recordar que ayer el presidente Donald Trump instó a Reino Unido a que no “regale” la base militar Diego García, en el océano Índico, ante un posible ataque contra Irán.

Un F/A-18E Super Hornet despegando del USS Abraham Lincoln. Foto: Captura X @CENTCOM

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford —base militar en Inglaterra—, para erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, dijo Trump.

De igual forma, en la mañana de este jueves se habría informado a la Casa Blanca que las Fuerzas Armadas podrían estar listas para un ataque contra Teherán el fin de semana.

Archivos de Jeffrey Epstein revelarían posibles crímenes de lesa humanidad, advierte un panel de expertos de la ONU

El aumento de tensiones se da tras una reunión el martes entre negociadores iraníes y estadounidenses. Allí intercambiaron notas durante tres horas y media en Ginebra, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

El principal negociador de Irán dijo que ambas partes habían acordado un “conjunto de principios rectores”, aunque un funcionario estadounidense dijo que “aún hay muchos detalles por discutir”.

Con información de AFP.