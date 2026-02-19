Mundo

Trump advierte a Irán de que lleguen a un “acuerdo significativo” o pasarán “cosas malas”

Se estima que cerca de un tercio de toda la flota naval de Estados Unidos fue desplegada cerca de Teherán.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 11:38 a. m.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un “acuerdo significativo” con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar en Oriente Medio.

Esta nueva amenaza se da luego de que Donald Trump anunciara el envío del superportaviones USS Gerald R. Ford a la región. Asimismo, se ha evidenciado un despliegue masivo de equipo militar estadounidense en distintas zonas de Oriente Medio.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

USS Abraham Lincoln
Portaviones USS Abraham Lincoln. Foto: Captura X @CENTCOM

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

Mundo

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

Mundo

Arrestan a Andrés, el hijo de la reina Isabel que perdió su título de príncipe tras escándalo Epstein

Mundo

“Estoy ahí por lo que soy y por lo que represento”: Dayana Bermúdez, la colombiana que llega a ser la nueva presentadora de DNews

Mundo

Perú nombró a su octavo presidente en diez años. ¿Qué pasó con los otros mandatarios?

Mundo

Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del país. ¿De quién se trata?

Mundo

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Mundo

Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

Mundo

Donald Trump se estaría acercando a una guerra con Irán y enciende las alarmas a nivel mundial: “Podría comenzar muy pronto”

Mundo

Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

Se estima que, cuando llegue el portaviones, un tercio de la flota de la United States Navy estará desplegada frente a Irán, destacando los dos portaviones: el Ford y el USS Abraham Lincoln. De igual forma, se han desplegado aproximadamente 60 aviones de combate F-35 en distintas bases de Europa y Medio Oriente.

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Según nuevas imágenes satelitales y análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Irán está fortaleciendo varias de sus instalaciones nucleares, empleando concreto y grandes volúmenes de tierra para enterrar lugares críticos en medio de la presión militar de Estados Unidos.

Cabe recordar que ayer el presidente Donald Trump instó a Reino Unido a que no “regale” la base militar Diego García, en el océano Índico, ante un posible ataque contra Irán.

US Navy
Un F/A-18E Super Hornet despegando del USS Abraham Lincoln. Foto: Captura X @CENTCOM

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford —base militar en Inglaterra—, para erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, dijo Trump.

De igual forma, en la mañana de este jueves se habría informado a la Casa Blanca que las Fuerzas Armadas podrían estar listas para un ataque contra Teherán el fin de semana.

Archivos de Jeffrey Epstein revelarían posibles crímenes de lesa humanidad, advierte un panel de expertos de la ONU

El aumento de tensiones se da tras una reunión el martes entre negociadores iraníes y estadounidenses. Allí intercambiaron notas durante tres horas y media en Ginebra, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

El principal negociador de Irán dijo que ambas partes habían acordado un “conjunto de principios rectores”, aunque un funcionario estadounidense dijo que “aún hay muchos detalles por discutir”.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Rafael Quero Silva ex-militar venezolano

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

CASO JEFFREY EPSTEIN SALPICA SERIAMENTE AL PRINCIPE ANDRÉS Y AL EXPRESIDENTE CLINTON. EL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, TODD BLANCHE, ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN.

Arrestan a Andrés, el hijo de la reina Isabel que perdió su título de príncipe tras escándalo Epstein

Dayana Bermúdez

“Estoy ahí por lo que soy y por lo que represento”: Dayana Bermúdez, la colombiana que llega a ser la nueva presentadora de DNews

El nuevo presidente interino, José María Balcázar, tras su elección en el Congreso Nacional en Lima el 18 de febrero de 2026.

Perú nombró a su octavo presidente en diez años. ¿Qué pasó con los otros mandatarios?

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú.

Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del país. ¿De quién se trata?

General del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan en su llegada a Venezuela.

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Temporada de nieve en California.

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Jeffrey Epstein, fallecido financiero y depredador sexual.

Archivos de Jeffrey Epstein revelarían posibles crímenes de lesa humanidad, advierte un panel de expertos de la ONU

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

“Impulsando una relación de entendimiento”, Delcy Rodríguez y Petro se reunirán. Estos son los temas que tratarán en su encuentro

Noticias Destacadas