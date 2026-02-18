Los residentes de un suburbio conservador en Nueva Jersey estallaron en protesta luego de conocerse los planes de convertir un enorme almacén en un centro de detención de inmigrantes, una medida que hace parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de los Estados Unidos.

El infierno de una niña colombiana detenida por ICE: su carta conmueve a miles

El aumento en los arrestos de inmigrantes alimenta la demanda de más centros de retención, y las autoridades han comenzado a considerar centros logísticos vacíos para suplir esa necesidad.

“Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos”, precisó a la AFP William Angus, de 55 años, quien lidera las protestas contra los planes en la localidad de Roxbury.

El almacén cuenta con casi 46.500 metros cuadrados de superficie. La estructura tiene varios puertos de carga para camiones y se encuentra junto a otro almacén en funcionamiento.

El Gobierno de los Estados Unidos ha encabezado una fuertes políticas migratorias. Foto: AFP

Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha comprado o alquilado al menos ocho instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención.

Pese a la oposición que han generado los operativos migratorios adelantados por oficiales de este servicio, la agencia federal encargada de la ofensiva migratoria se ha retirado de algunos lugares ante el rechazo de la población.

“No somos un pueblo carcelario”

Con la esperanza de disuadir a ICE de instalarse en su localidad, unas 500 personas en Roxbury han decidido protestar contra estas acciones.

“No somos un pueblo carcelario”, se leía en las pancartas de los manifestantes. “ICE, fuera de nuestro vecindario”, decían otras.

Algunos evocaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis, en enero, un hecho que provocó indignación en todo el país y aumentó las tensiones en distintos sectores.

Las encuestas sugieren que ICE ha perdido apoyo entre los estadounidenses debido a sus tácticas agresivas, consideradas en muchos casos como despiadadas.

“No quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey”, dijo Heidi, una enfermera de 50 años que prefirió no dar su apellido.

En respuesta a la polémica, el ayuntamiento republicano aprobó una resolución mayormente simbólica en contra de una posible instalación de ICE en Roxbury, a unos 40 kilómetros al oeste de Nueva York.

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

La manifestación recibió el apoyo de conductores que tocaban su bocina, mostrando su inconformidad con lo que pretende ICE. Sin embargo, un pequeño grupo se mostró en desacuerdo y les gritó: “Váyanse a casa”.

Agentes federales. Foto: AFP

“Creo que es una oportunidad de limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente”, declaró Gordon Taylor, de 71 años, un gerente de fábrica ya jubilado.

“Personas como paquetes”

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, el número de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos casi se ha duplicado, lo que evidencia la magnitud de las acciones emprendidas.

Según la ONG Consejo de Inmigración de Estados Unidos, la cifra ha pasado de 114 a 218 hacia finales de noviembre. La organización también documentó al menos 30 muertes de detenidos en cárceles de ICE en 2025 y ha denunciado problemas de hacinamiento y de salud en esos centros.

“La administración Trump trata a las personas como paquetes”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas de esta ONG, a la agencia AFP.

Donald Trump. Foto: Getty

Tanto demócratas como republicanos se han opuesto a que se instalen centros de ICE en sus zonas. La oposición local, sin embargo, tiene una capacidad limitada para impedir que ICE adquiera almacenes de propiedad privada, más allá de presionar a la agencia y a los propietarios para que den marcha atrás.

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Los residentes de Roxbury no solo temen la instalación de una cárcel en su vecindario, sino también que los agentes de inmigración comiencen a realizar detenciones, que pueden ser violentas.

Pablo Arceo, empleado en un restaurante mexicano cercano al almacén vacío, se encuentra preocupado ante la posibilidad de que los funcionarios de ICE intimiden a sus compañeros.

“Es una preocupación. Ya hemos tenido policías que se aparecen por cosas menores y todo el mundo se pone nervioso”, indicó el joven de 20 años.

*Con información de AFP