Batalla por la tierra: Ministerio de Defensa habla de un entramado criminal que ha buscado apoderarse de predios públicos

Mucho más que el tamaño de Singapur. Así comparó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la extensión de los 4.400 predios que tiene esa cartera, correspondientes a 110.000 hectáreas (Singapur tiene 73.000), muchas de las cuales han sido apropiadas por colonos que han construido allí hasta grandes mansiones.

Sánchez se refirió a una investigación adelantada por el Ministerio de Defensa que, además, no se quedará en los diagnósticos, pues los terrenos públicos, cuando son objeto de invasión, son casos que no prescriben.

En particular, el ministro mencionó la gravedad de la situación en invasiones de terrenos de Tolemaida, ubicados en los municipios de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca.

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No se trata de una situación nueva, recordó Sánchez, y explicó que hay casos que vienen desde 1954 y hoy exigen decisiones firmes. Esto, de manera que se pueda impedir que continúe afectándose, de manera flagrante, el patrimonio público, argumentó el funcionario.

Según Sánchez, una de las problemáticas está en el municipio de Melgar, donde han encontrado 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que afirman ser propietarias de terrenos, pero en la realidad, no les pertenecen, señaló.

El mapa de tierras del patrimonio público que evidencia las ocupaciones de hecho que tendrán que ser recuperadas. Foto: Ministerio de Defensa / Informe

¿Se pueden recuperar?

Aunque los invasores hayan construido allí grandes mansiones, como lo manifestó el ministro de Defensa, son propiedades recuperables, dijo al recordar que, mientras el Ministerio tiene la mayor cantidad de predios con titulaciones, la Policía es la que tiene más lotes. “El Estado puede ejercer en cualquier momento las acciones necesarias para recuperarlos y protegerlos”.

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Sánchez confirmó que un equipo multidisciplinario con enfoque jurídico y técnico del Ministerio de Defensa adelanta la priorización para la recuperación de estas áreas ocupadas ilegalmente, y llevar a los responsables de estos delitos ante la ley.

Ya se han causado afectaciones

Las ocupaciones ilegales, que a veces son grandes desarrollos residenciales, ya han causado diversas afectaciones sociales y ambientales, afirmó el Ministerio.

Las comisiones primeras conjuntas del Congreso aprobaron el proyecto de jurisdicción agraria. Foto: Captura en pantalla

Así, Sánchez se refirió a “una grave estructura de corrupción que involucró decisiones administrativas y actuaciones irregulares en concejos municipales, alcaldías, oficinas de planeación territorial y algunos integrantes de la Fuerza Pública, facilitando la ocupación ilegal de estos bienes de la Nación”, enfatizó.

El funcionario también recordó las estadísticas de la Superintendencia de Notariado y Registro, según las cuales cerca del 47 % de los predios en Colombia presentan problemas relacionados con titularidad, linderos o formalización.

De ahí que, para Sánchez, la problemática descrita demandará una acción conjunta entre entidades del Estado. Y, aunque la solución definitiva tomará tiempo, es necesario avanzar en lo que llamó “combatir la corrupción, fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad y proteger los activos estratégicos de la Nación”.